Κολοράντο: «Αντισημιτική» επίθεση με 8 τραυματίες σε πορεία για τους Ισραηλινούς ομήρους – «Τρομοκρατική ενέργεια» βλέπει το FBI, σκηνές φρίκης με ανθρώπους να καίγονται

Μια ειρηνική πορεία στη μνήμη των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν αιχμάλωτοι στην Λωρίδα της Γάζας μετατράπηκε σε σκηνικό φρίκης την Κυριακή, όταν ένας 45χρονος φώναξε «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και εκτόξευσε αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς -μολότοφ, σύμφωνα με το AP- εναντίον του κόσμου στο Boulder του Κολοράντο, στις ΗΠΑ, τραυματίζοντας 8 ηλικιωμένους ανθρώπους.

Ο επικεφαλής του τοπικού γραφείου του FBI στο Ντένβερ, Μαρκ Μιχάλεκ, δήλωσε ότι τα θύματα είναι ηλικίας από 67 έως 88 ετών -4 άνδρες και 4 γυναίκες- και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ τουλάχιστον ένα εξ αυτών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.



«Βάσει των προκαταρκτικών στοιχείων, είναι σαφές ότι πρόκειται για μια στοχευμένη πράξη βίας και το FBI τη διερευνά ως τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε ο Μιχάλεκ.

Ο ίδιος ονόμασε τον ύποπτο ως Μοχάμεντ Σολιμάν, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται μετά την επίθεση.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε το περιστατικό «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση», ενώ ο γενικός εισαγγελέας του Κολοράντο, Φιλ Γουάιζερ, σημείωσε ότι φαίνεται να πρόκειται για «έγκλημα μίσους, δεδομένης της ομάδας που στοχοποιήθηκε».

Statement from Attorney General Phil Weiser on the Boulder Pearl Street Mall attack. pic.twitter.com/OHHMnNjXST



Ο αρχηγός της αστυνομίας του Boulder, Στίβεν Ρέντφερν, δήλωσε: «Είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι έχουμε τον μοναδικό ύποπτο υπό κράτηση».

🚨 #BREAKING EXCLUSIVE: Boulder attacker Mohamed Sabry Soliman, 42, was in the country ILLEGALLY, a senior US official confirmed to me

He’s an Egyptian national who arrived during the Biden administration on a B-2 visa and never returned home.

NEVER SHOULD’VE BEEN ALLOWED IN… pic.twitter.com/8B4qyxuA1j

— Nick Sortor (@nicksortor) June 2, 2025