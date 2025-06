Κολοράντο: Πολλοί τραυματίες από «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» σε διαδήλωση υπέρ των Ισραηλινών ομήρων

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (1/6) στην πόλη Μπόλντερ του Κολοράντο, όταν ειρηνική διαδήλωση υπέρ της απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα μετατράπηκε σε πεδίο βίας, με πολλούς τραυματίες από σοβαρά εγκαύματα.

«Στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση»

Σύμφωνα με το FBI, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση». Η αστυνομία της Μπόλντερ προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, ωστόσο παραμένει επιφυλακτική ως προς το κίνητρο.

🚨Breaking – Colorado Reports of at least 7 injured – the suspect attempted to set people on fire as Pro Israel supporters carried out remembrance for the hostages being held in Gaza. FBI Director Kash Patel says ‘this was a targeted terror attack’ 🚨 pic.twitter.com/PE6V2qjsEN — I Stand With Israel. (@martinsengland) June 1, 2025

Η αστυνομία της πόλης Μπόλντερ ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη. Ήταν πιο επιφυλακτική σχετικά με τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης, την οποία πολλές πηγές περιέγραψαν ως ενέργεια εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας κατά τη διάρκεια ειρηνικής συγκέντρωσης.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μαρτυρίες αυτοπτών που περιέγραψαν έναν άνδρα να ρίχνει ένα αντικείμενο που έμοιαζε με αυτοσχέδιο κοκτέιλ Μολότοφ προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Σε ένα βίντεο που φέρεται να καταγράφει την επίθεση, ένας ημίγυμνος άνδρας κρατώντας διαφανή μπουκάλια φαίνεται να κινείται μπροστά από φλεγόμενο γρασίδι.

Multiple burn injuries in what the FBI calls a “targeted terror attack” against demonstrators in Colorado seeking the release of Israeli hostages held in Gaza https://t.co/nA31imL1xj pic.twitter.com/xROEaZJjgV — AFP News Agency (@AFP) June 2, 2025

Ακούγεται να φωνάζει: «Κάτω οι Σιωνιστές!», «Η Παλαιστίνη είναι ελεύθερη!» και «Είναι δολοφόνοι!» προς άτομα με κόκκινα μπλουζάκια που προσπαθούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο ξαπλωμένο στο έδαφος.

Άλλες εικόνες δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από πάρκο.

«Γνωρίζουμε και διερευνούμε πλήρως μια στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση στο Μπόλντερ του Κολοράντο», δήλωσε στο X ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ.

We are aware of and fully investigating a targeted terror attack in Boulder, Colorado. Our agents and local law enforcement are on the scene already, and we will share updates as more information becomes available. @FBI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 1, 2025

Ενήμερος ο Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση εναντίον των διαδηλωτών, ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπόλντερ, Στιβ Ρέντφερν, απάντησε ότι «είναι πολύ νωρίς για να γίνουν εικασίες για το κίνητρο» της επίθεσης, που σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1:30 μ.μ. (19:30 GMT).

Είπε στους δημοσιογράφους ότι «οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για έναν άνδρα με όπλο που επιτίθετο σε ανθρώπους με φωτιά».

«Όταν φτάσαμε, εντοπίσαμε πολλαπλά θύματα με εγκαύματα και άλλους τραυματισμούς», πρόσθεσε ο Ρέντφερν.

Η αστυνομία εντόπισε άμεσα τον ύποπτο και τον συνέλαβε χωρίς αντίσταση.

Η επίθεση στο Μπόλντερ σημειώνεται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας έξω από εβραϊκό μουσείο στην Ουάσινγκτον, όπου ένας 31χρονος ύποπτος που φώναζε «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» συνελήφθη από την αστυνομία.