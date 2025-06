ΗΠΑ: Το FBI κάνει λόγο περί «στοχευμένης τρομοκρατικής επίθεσης» στο Κολοράντο – ΒΙΝΤΕΟ

Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) άρχισε να διενεργεί έρευνα την Κυριακή (1/6) όσον αφορά «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» που διαπράχθηκε κατά τον επικεφαλής της στην πόλη Μπόλντερ της πολιτείας Κολοράντο (δυτικά) στις ΗΠΑ, όπου μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε επεισόδια εναντίον διαδηλωτών υπέρ του Ισραήλ.

«Είμαστε ενήμεροι για μια στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση στην Μπόλντερ, στο Κολοράντο, και διενεργούμε έρευνα σε βάθος γι’ αυτή. Πράκτορές μας και οι τοπικές δυνάμεις επιβολής της τάξης βρίσκονται ήδη επιτόπου και θα δίνουμε περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα μόλις είναι διαθέσιμες», ανέφερε μέσω X ο Κας Πατέλ, ο διευθυντής του FBI.

We are aware of and fully investigating a targeted terror attack in Boulder, Colorado. Our agents and local law enforcement are on the scene already, and we will share updates as more information becomes available. @FBI

