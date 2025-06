Ρωσία – ΗΠΑ: Τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ Λαβρόφ και Ρούμπιο πριν από τις συνομιλίες με την Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο κυρίως για τον νέο γύρο συνομιλιών με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Συζήτησαν για την κατάσταση που συνδέεται με την ουκρανική κρίση», αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Οι δύο αξιωματούχοι «αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν σε μια πολιτική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, ειδικότερα για τα σχέδια επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου», προσθέτει.

