Γωγώ Καλληδονάκη: «Πέρασα το κατώφλι της νευρικής ανορεξίας από στεναχώρια και έντονο στρες»

Η Γωγώ Καλληδονάκη μίλησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Η γνωστή παρουσιάστρια, που έχει ενεργή παρουσία στον τηλεοπτικό χάρτη της Κρήτης, στάθηκε σε δύο βασικά θέματα: τις ανασφάλειες γύρω από την εικόνα της και τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν με τη νευρική ανορεξία.

Αναφερόμενη στην εξωτερική της εμφάνιση, εξήγησε ότι ο χώρος της τηλεόρασης συνδέεται έντονα με την εικόνα, ωστόσο η ίδια δεν έχει μεγάλες ανασφάλειες. «Αν εξαιρέσεις το μπότοξ, που είναι το κολλητό μου φιλαράκι, όχι. Αλλά θα το έκανα ανεξάρτητα από την τηλεόραση. Μου αρέσει όμως να έχω μια προσεγμένη εμφάνιση, όπως και στη ζωή μου άλλωστε. Χωρίς υπερβολές και υστερίες» είπε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση προχώρησε στο ζήτημα των διατροφικών διαταραχών, με την Καλληδονάκη να αποκαλύπτει ότι στα 28 της χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με τη νευρική ανορεξία. «Στα 28 μου πέρασα το κατώφλι της νευρικής ανορεξίας. Όχι από τρέλα για την εικόνα μου, αλλά από στεναχώρια και έντονο στρες. Δεν ήταν ωραίο» ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ότι η συγκεκριμένη περίοδος υπήρξε πολύ δύσκολη, όμως βρήκε τον τρόπο να την ξεπεράσει. «Έκατσα για λίγο κι όταν συνειδητοποίησα πόσο ζεμάταγε το καζάνι εκείνης της κόλασης, αποφάσισα πως χρειαζόμουν μια δροσιά και καλό πότισμα για να ανθίσω ξανά. Με δουλειά, πείσμα και επιμονή» τόνισε.