Τέμπη: Χιλιάδες άτομα στο Σύνταγμα ζήτησαν δικαίωση για τα 57 θύματα – Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τέμπη, συγκέντρωση, Σύνταγμα

Μαζικό «παρών» έδωσαν πολίτες όλων των ηλικιών στην πλατεία Συντάγματος, μετά το πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού, με αφορμή την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 5.500 άτομα, όλων των ηλικιών, μεταξύ τους οικογένειες με παιδιά, φοιτητές, ηλικιωμένοι. Ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και η λέξη αυτή ως σύνθημα της συγκέντρωσης, αναγραφόταν με μεγάλα γράμματα στην οθόνη που στήθηκε στην εξέδρα.

Σύνταγμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, Τέμπη Σύνταγμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, Τέμπη

Στην εκδήλωση μίλησαν συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες του τραγικού δυστυχήματος, με τη Μαρία Καρυστιανού να κλείνει τις ομιλίες.

Συγκίνηση στο προσκλητήριο νεκρών

Ακολούθησαν 57 δευτερόλεπτα σιγής και προσκλητήριο νεκρών.

Δείτε φωτογραφίες από το σύνταγμα

Τέμπη, συγκέντρωση, Σύνταγμα Τέμπη, συγκέντρωση, Σύνταγμα Τέμπη, συγκέντρωση, Σύνταγμα Τέμπη, συγκέντρωση, Σύνταγμα Τέμπη, συγκέντρωση, Σύνταγμα Τέμπη, συγκέντρωση, Σύνταγμα

Τέσσερις συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας – Επεισόδια μετά το τέλος της συγκέντρωσης

Επεισόδια ξέσπασαν στην Πλατεία Συντάγματος μετά το τέλος της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας όταν μια ομάδα ατόμων που βρισκόταν στην πάνω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος, πέταξε περίπου 10 βόμβες μολότοφ, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πριν την έναρξη της συγκέντρωσης, κατά την διάρκεια των προέλεγχων έγιναν 26 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, εμπρηστικούς μηχανισμούς, ναρκωτικά και σουγιάδες.

Σύνταγμα, Τέμπη, Επεισόδια

Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Παράλληλα, συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως ο Βόλος, η Κέρκυρα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο κ.α.

Δείτε φωτογραφίες από τις συγκεντρώσεις:

Θεσσαλονίκη

Τέμπη, συγκέντρωση, Θεσσαλονίκη Τέμπη, συγκέντρωση, Θεσσαλονίκη Τέμπη, συγκέντρωση, Θεσσαλονίκη Τέμπη, συγκέντρωση, Θεσσαλονίκη

Ηράκλειο

Τέμπη, συγκέντρωση, ηράκλειο Τέμπη, συγκέντρωση, ηράκλειο Τέμπη, συγκέντρωση, ηράκλειο Τέμπη, συγκέντρωση, ηράκλειο

Ναύπλιο

Τέμπη, συγκέντρωση, Ναύπλιο Τέμπη, συγκέντρωση, Ναύπλιο Τέμπη, συγκέντρωση, Ναύπλιο Τέμπη, συγκέντρωση, Ναύπλιο

Πάτρα

Καλαμάτα

Βόλος

Ρόδος

Τρίπολη

Λάρισα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία στους νέους: Γιατί 2 στους 3 κάτω των 40 ετών αντιμετωπίζουν πρόβλημα – Τι έδειξε ανησυχητική μελέτη

Τα 10 καλύτερα έλαια για πλούσια και λαμπερά μαλλιά – Πώς να τα χρησιμοποιούμε

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία – Η βασική αλλαγή και τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Συντάξεις Οκτωβρίου: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Παπαγάλος κατέρριψε το Ρεκόρ Γκίνες για την ταχύτερη αναγνώριση 10 χρωμάτων – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
22:54 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Αμφισβητεί την γνησιότητα της ανακοίνωσης του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού – «Οδήγησε στην Μονή ύποπτα πρόσωπα»

Την γνησιότητα της ανακοίνωσης του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού αμφισβητεί το Πατριαρχείο Ιερο...
21:16 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ – ΦΩΤΟ

Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου (6/9) στο Σύνταγμα μετά το τέλος της συγκέντρωσης δια...
20:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθησαν δύο άτομα στο κέντρο της Αθήνας με εμπρηστικούς μηχανισμούς και σφυρί έκτακτης ανάγκης

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν την έναρξη της συγκέντ...
19:52 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Όχι στην 13ωρη δουλειά» – Φωτογραφίες από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στη ΧΑΝΘ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος