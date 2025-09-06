Τέμπη: Χιλιάδες άτομα στο Σύνταγμα ζήτησαν δικαίωση για τα 57 θύματα – Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μαζικό «παρών» έδωσαν πολίτες όλων των ηλικιών στην πλατεία Συντάγματος, μετά το πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού, με αφορμή την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 5.500 άτομα, όλων των ηλικιών, μεταξύ τους οικογένειες με παιδιά, φοιτητές, ηλικιωμένοι. Ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και η λέξη αυτή ως σύνθημα της συγκέντρωσης, αναγραφόταν με μεγάλα γράμματα στην οθόνη που στήθηκε στην εξέδρα.

Στην εκδήλωση μίλησαν συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες του τραγικού δυστυχήματος, με τη Μαρία Καρυστιανού να κλείνει τις ομιλίες.

Συγκίνηση στο προσκλητήριο νεκρών

Ακολούθησαν 57 δευτερόλεπτα σιγής και προσκλητήριο νεκρών.

Τέσσερις συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας – Επεισόδια μετά το τέλος της συγκέντρωσης

Επεισόδια ξέσπασαν στην Πλατεία Συντάγματος μετά το τέλος της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας όταν μια ομάδα ατόμων που βρισκόταν στην πάνω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος, πέταξε περίπου 10 βόμβες μολότοφ, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πριν την έναρξη της συγκέντρωσης, κατά την διάρκεια των προέλεγχων έγιναν 26 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, εμπρηστικούς μηχανισμούς, ναρκωτικά και σουγιάδες.

Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Παράλληλα, συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως ο Βόλος, η Κέρκυρα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο κ.α.

