Φαίη Σκορδά: Η στήριξη από τον Θέμο Αναστασιάδη με … 20 τούρτες σε μια δύσκολη στιγμή της – Δείτε το βίντεο με την άγνωστη ιστορία

Σύνοψη από το

  • Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία για την αναπάντεχη στήριξη που δέχτηκε από τον Θέμο Αναστασιάδη σε μια δύσκολη επαγγελματική της εποχή.
  • Σε μια περίοδο που η ίδια ήταν «σε σοκ», ο Θέμος Αναστασιάδης την κάλεσε στο γραφείο του, όπου «έφερε 20 τούρτες» και «κάθισαν και έφαγαν τούρτες» για τέσσερις ώρες.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι «ήταν πολύ καλά μετά» και αισθάνθηκε ότι ο εκλιπών δημοσιογράφος ήθελε να της δείξει «ότι εγώ είμαι εδώ για σένα, χωρίς να πει κάτι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: fayskorda/ Instagram

Την αναπάντεχη στήριξη που δέχτηκε από τον Θέμο Αναστασιάδη σε μια δύσκολη επαγγελματική της εποχή, μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκπομπής της η Φαίη Σκορδά, αναφερόμενη σε μια άγνωστη ιστορία που συνέβη στο γραφείο του εκλιπόντα δημοσιογράφου

Φαίη Σκορδά: Ξέσπασε με σχόλια για τον Ανδρέα Μικρούτσικο – «Διαβάζω και κάποια πράγματα πικρόχολα και κακά…»

Η παρουσιάστρια του MEGA αποκάλυψε μια μυστική συνύπαρξή της με τον δημοσιογράφο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της “Buongiorno”, όπου είχε καλεσμένο τον Βαγγέλη Περρή. Σε μια περίοδο που η ίδια ήταν πολύ πιεσμένη επαγγελματικά και ήταν «σε σοκ», ο Θέμος Αναστασιάδης την κάλεσε στο γραφείο του.

«Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: “θα ’ρθεις”. Δεν είχα πάει ποτέ στο γραφείο του, δεν είχαμε τέτοια σχέση. Πάω λοιπόν και φέρνει 20 τούρτες και καθόμασταν και τρώγαμε τούρτες! Κάθισε και αφιέρωσε ένα απόγευμα με μένα. Δεν ήταν φίλος μου, είχαμε απλώς μια καλή σχέση. Φάγαμε 20 τούρτες, τον χαιρέτησα κι έφυγα. Μόνο αυτό! Ήμουν πολύ καλά μετά!

Φαίη Σκορδά: «Δεν είχαμε εισιτήρια και το… έπαιξα μάγκας, ξεφτιλίστηκα κανονικά»

Δεν το ’χω πει ποτέ, αισθάνθηκα τώρα που είναι ο Βαγγέλης (Περρής) να το πω. Που ο Θέμος ήταν ένας άνθρωπος που είχε εφημερίδες, είχε πράγματα να κάνει, αλλά κατάλαβε όμως ότι δεν αισθανόμουν καλά… Τέσσερις ώρες τρώγαμε τούρτες, το καταλαβαίνετε; Έφυγα κι αυτό ήταν! Αλλά αισθάνθηκα ότι ήθελε να μου δείξει ότι εγώ είμαι εδώ για σένα, χωρίς να πει κάτι».

Δείτε το βίντεο όπου μοιράζεται την άγνωστη αυτή στιγμή:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο σύντροφος της ζωής σας

Σύνδρομο Alagille: ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που οδηγεί σε προοδευτική ηπατική ανεπάρκεια

Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026

Γεωγραφική ένδειξη για τα χειροτεχνικά προϊόντα: Τι αλλάζει με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πάρις Χίλτον: Η εξομολόγησή της για την διαρροή του sex tape – «Ήταν κακοποίηση, δεν υπήρχαν τότε νόμοι να με προστατεύσουν»

Δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του sex tape που σημάδεψε την προσωπική και δημόσια ζωή της, η Π...
16:59 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Σωτήρης Καλυβάτσης: «Και παλαιότερα και τώρα, η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις»

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και αναφέρθηκε στη σάτιρα, ε...
16:15 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη της για το revenge porn, θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου – Δεν προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο

Διεκόπη για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη για την υπόθεση του revenge pornτης Ιωάννας Τούνη, η οπο...
13:53 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Αμάντα Μανωλάκου: Δεν θα με «φάει» η σκλήρυνση, εγώ θα τη «φάω»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε συνέντευξη η Αμάντα Μανωλάκου, η οποία προβλήθηκε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι