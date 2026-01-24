Φαίη Σκορδά: Η στήριξη από τον Θέμο Αναστασιάδη με … 20 τούρτες σε μια δύσκολη στιγμή της – Δείτε το βίντεο με την άγνωστη ιστορία

Την αναπάντεχη στήριξη που δέχτηκε από τον Θέμο Αναστασιάδη σε μια δύσκολη επαγγελματική της εποχή, μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκπομπής της η Φαίη Σκορδά, αναφερόμενη σε μια άγνωστη ιστορία που συνέβη στο γραφείο του εκλιπόντα δημοσιογράφου

Η παρουσιάστρια του MEGA αποκάλυψε μια μυστική συνύπαρξή της με τον δημοσιογράφο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της “Buongiorno”, όπου είχε καλεσμένο τον Βαγγέλη Περρή. Σε μια περίοδο που η ίδια ήταν πολύ πιεσμένη επαγγελματικά και ήταν «σε σοκ», ο Θέμος Αναστασιάδης την κάλεσε στο γραφείο του.

«Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: “θα ’ρθεις”. Δεν είχα πάει ποτέ στο γραφείο του, δεν είχαμε τέτοια σχέση. Πάω λοιπόν και φέρνει 20 τούρτες και καθόμασταν και τρώγαμε τούρτες! Κάθισε και αφιέρωσε ένα απόγευμα με μένα. Δεν ήταν φίλος μου, είχαμε απλώς μια καλή σχέση. Φάγαμε 20 τούρτες, τον χαιρέτησα κι έφυγα. Μόνο αυτό! Ήμουν πολύ καλά μετά!

Δεν το ’χω πει ποτέ, αισθάνθηκα τώρα που είναι ο Βαγγέλης (Περρής) να το πω. Που ο Θέμος ήταν ένας άνθρωπος που είχε εφημερίδες, είχε πράγματα να κάνει, αλλά κατάλαβε όμως ότι δεν αισθανόμουν καλά… Τέσσερις ώρες τρώγαμε τούρτες, το καταλαβαίνετε; Έφυγα κι αυτό ήταν! Αλλά αισθάνθηκα ότι ήθελε να μου δείξει ότι εγώ είμαι εδώ για σένα, χωρίς να πει κάτι».

Δείτε το βίντεο όπου μοιράζεται την άγνωστη αυτή στιγμή: