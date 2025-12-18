Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον Γεράσιμο Μιχελή και την Πόπη Χριστοδούλου: «Ξέρω ότι έχουν πάει απλώς κάπου αλλού, ότι δεν είναι ο θάνατος έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας»

  • Το «Παρά Πέντε» επιστρέφει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, με ένα reunion που θα κάνει το φανατικό κοινό της θρυλικής σειράς να χαρεί και να συγκινηθεί.
  • Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου μίλησε για τους αείμνηστους συναδέλφους της, Γεράσιμο Μιχελή και Πόπη Χριστοδούλου, που «έφυγαν» το περασμένο καλοκαίρι και ήταν προσωπικοί της φίλοι.
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως «ξέρω ότι έχουν πάει απλώς κάπου αλλού, ότι δεν είναι ο θάνατος έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας» και ότι ξεκουράστηκαν.
Το «Παρά Πέντε» την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, επιστρέφει με ένα ωραίο και χορταστικό reunion, το οποίο φαίνεται πως θα κάνει το φανατικό κοινό της θρυλικής σειράς, να χαρεί αλλά και να συγκινηθεί. Στο αφιερωματικό επεισόδιο δεν θα δούμε μόνο τους πέντε πρωταγωνιστές, αλλά και ένα μεγάλο μέρος των υπόλοιπων καλλιτεχνών που παρακολουθήσαμε στο επιτυχημένο σίριαλ.

Βέβαια, μέσα στα 20 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την πρεμιέρα της σειράς, και τα 18 από το φινάλε της, υπήρξαν και κάποιοι ηθοποιοί που έπαιξαν στη σειρά και πλέον δεν είναι ανάμεσά μας. Μεταξύ αυτών και οι Γεράσιμος Μιχελής και Πόπη Χριστοδούλου, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή το καλοκαίρι που μας πέρασε, με διαφορά ενός μήνα.

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, και εκείνη μίλησε για το reunion, αλλά και για τους αείμνηστους συναδέλφους της.

«Έχει γίνει ένα ωραίο reunion, έχει γίνει μια πολύ ωραία εκπομπή που θα δείτε εσείς. Έχουν έρθει όλοι guest εκεί, μιλάμε μαζί τους, έχουμε δώσει συνεντεύξεις και μεσολαβούν και κάποιες σκηνές που γυρίσαμε. Ήταν ένα πράγμα αξιοθαύμαστο, γιατί με μερικούς είχα πολύ καιρό να βρεθώ, πολλά χρόνια κιόλας. Και με το που πήγαμε και συναντηθήκαμε, ήταν σαν να μην είχε περάσει μια μέρα», εξήγησε στις δηλώσεις της η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εξομολογήθηκε πως: «Αυτούς που “έφυγαν”… “Έφυγαν” και νωρίς-νωρίς όταν τελειώσαμε, όπως η Ειρήνη Κουμαριανού, αλλά και άλλοι αγαπημένοι, οι οποίοι είχαν φύγει από τη ζωή ενόσω είχαμε τα γυρίσματα.

Το τελευταίο ήταν λίγο πιο δύσκολο για μένα, γιατί και ο Γεράσιμος Μιχελής και η Πόπη Χριστοδούλου, που “έφυγαν” μαζί το καλοκαίρι, ήταν φίλοι μου προσωπικοί. Συγκινήθηκα πάρα πολύ που είδα τις σκηνές τους, αλλά επειδή ξέρω ότι κάπου αλλού έχουν πάει απλώς, ότι δεν είναι ο θάνατος έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, ξέρω ότι χαίρονται, ότι ξεκουράστηκαν, γιατί πέρασαν λίγο δύσκολα πριν “φύγουν”, και θα είναι στις καρδιές μας».

