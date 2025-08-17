Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Η μία απώλεια μετά την άλλη, με αυτά τα παιδιά ξεκινήσαμε μαζί

Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο σκόρπισαν οι ειδήσεις των θανάτων του Γεράσιμου Μιχελή και της Πόπης Χριστοδούλου. Οι δυο ηθοποιοί, που έγιναν ιδιαίτερα αγαπητοί μέσα από τους ρόλους τους στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο Παρά Πέντε», έφυγαν από τη ζωή με διαφορά ενός μήνα. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η οποία συνεργάστηκε με τον Γεράσιμο Μιχελή και την Πόπη Χριστοδούλου, μίλησε για τις τραγικές αυτές απώλειες.

«Είναι πραγματικά η μια απώλεια μετά την άλλη! Πρώτα ο Γεράσιμος (Μιχελής) και τώρα η Πόπη. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί με αυτά τα παιδιά ξεκινήσαμε μαζί! Ήμασταν στο ίδιο τμήμα στη δραματική σχολή… Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Με την Πόπη Χριστοδούλου ήμασταν πολύ κοντά από τότε, ήταν πολύ καλή μου φίλη», είπε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Να σημειωθεί, πως η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Πόπη Χριστοδούλου είχαν συνεργαστεί τηλεοπτικά και στη σειρά του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό». Τότε, η Πόπη Χριστοδούλου πραγματοποίησε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ως guest στο 8ο επεισόδιο το 2023.