Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone τραυμάτισε υπάλληλο σιδηροδρομικού σταθμού στο Βορόνεζ

Ένας υπάλληλος των σιδηροδρόμων τραυματίστηκε και μια γραμμή ρεύματος υπέστη ζημιές από επίθεση ουκρανικού drone σε σταθμό στην περιοχή Βορόνεζ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή (17/8) ο περιφερειάρχης της περιοχής.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας τεχνικό σιδηροδρομικών γραμμών τραυματίστηκε σε έναν από τους δήμους», ανέφερε ο Αλεξάντερ Γκούσεφ για την επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Έχει νοσηλευτεί», προσέθεσε.

Ο Γκούσεφ ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε καθυστερήσεις στα τρένα.

