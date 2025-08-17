Ολυμπιακός: Συμφώνησε με την Παλμέιρας για την απόκτηση του Τάλις

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Συμφώνησε με την Παλμέιρας για την απόκτηση του Τάλις

Ο Τάλις, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Βραζιλία, βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Η Παλμέιρας ζητούσε αρχικά 8 εκατομμύρια ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» πρότειναν 7 εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας το 30% στην ομάδα της Βραζιλίας. Όπως μεταφέρει ο ρεπόρτερ Καζαγκράντε, οι δύο σύλλογοι τα βρήκαν και πλέον απομένει να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τον ίδιο τον παίκτη και τους εκπροσώπους του για τους όρους του συμβολαίου.

Με αυτά τα δεδομένα, η υπόθεση της μεταγραφής φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή της.

