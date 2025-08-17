Μπολόνια – ΟΦΗ 2-4: Φιλική νίκη των Κρητικών επί της Κυπελλούχου Ιταλίας με πρωταγωνιστές τους Θεοδοσουλάκη και Φούντα

Η πρεμιέρα του ΟΦΗ στη Stoiximan Super League πήρε αναβολή λόγω του αιτήματος του Παναθηναϊκού, όμως η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς έδειξε στο πιο απαιτητικό φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας ότι είναι πανέτοιμη για τα δύσκολα. Οι Κρητικοί πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο «Renato Dall’Ara» και νίκησαν την Κυπελλούχο Ιταλίας Μπολόνια με 4-2, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας.

Κορυφαίος για ακόμη μια φορά ήταν ο 20χρονος Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο οποίος σκόραρε και μοίρασε ασίστ, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ιδιαίτερο βάρος είχε και η παρουσία του μόλις 16χρονου Λευτέρη Κοντεκά, που ξεκίνησε ξανά βασικός, δείχνοντας ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Στο φιλικό έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του και ο νεοαποκτηθείς Μάρκο Ρακόνιατς, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε το δεύτερο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα.

Η Μπολόνια μπήκε πιο δυνατά και στο 11ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Ορσολίνι, που ευνοήθηκε από τις κόντρες και σκόραρε με σουτ μέσα από την περιοχή. Στο 17’ οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, όμως ο Ιμόμπιλε αστόχησε από κοντά. Ο ΟΦΗ απείλησε πρώτη φορά στο 21’ με σουτ του Νους, που έδιωξε ο Σκορούπσκι, ενώ στο 45’ ο ίδιος παίκτης είχε ακόμη μια καλή στιγμή, χωρίς όμως να βρει στόχο. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους ο Σενγκέλια έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά η πάσα του προς τον αμαρκάριστο Θεοδοσουλάκη δεν πέρασε.

Το δεύτερο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στον ΟΦΗ, που γύρισε το ματς μέσα σε τρία λεπτά. Στο 47’ ο Θεοδοσουλάκης με υπέροχη ασίστ έβγαλε τον Φούντα σε θέση βολής και εκείνος ισοφάρισε με εξαιρετικό πλασέ. Στο 50’ οι ρόλοι αντιστράφηκαν, καθώς ο Φούντας έδωσε κάθετη πάσα στον Θεοδοσουλάκη, ο οποίος με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 2-1. Η Μπολόνια απάντησε στο 54’ με δυνατό σουτ του Όντγκααρντ, που έφερε το ματς ξανά στα ίσα, ενώ στο 63’ ο ίδιος παίκτης έχασε σπουδαία ευκαιρία για την ανατροπή.

Στο 72’ ο Ρακόνιατς μπήκε στην περιοχή, έβαλε σωστά το σώμα του και κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Φούντας για το 3-2. Η ιταλική ομάδα πίεσε στο φινάλε, με τον Κωστούλα να κάνει καθοριστικό μπλοκ σε σουτ του Ορσολίνι στο 85’ και τον Νταλίνκα να βρίσκει το δοκάρι του Χριστογεώργου στο 89’. Το τελικό 4-2 διαμόρφωσε ο Σαλσέδο στο 90’, με τρομερό σουτ εκτός περιοχής που κατέληξε στο «παραθυράκι» της εστίας της Μπολόνια.

ΟΦΗ (4-2-3-1): Χριστογεώργος – Γκονθάλεθ, Κοντεκάς (46′ Κωστούλας), Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (84′ Λέουις) – Ανδρούτσος, Καραχάλιος (84′ Αποστολάκης) – Σενγκέλια, Φούντας (84′ Σαλσέδο), Νους (69′ Ζανελάτο) – Θεοδοσουλάκης (69′ Ρακονιάτς)