La Liga: Νίκη για Αλαβές, ισόπαλες Βαλένθια και Σοσιεδάδ – Άνετο πέρασμα από την Μαγιόρκα για την Μπαρτσελόνα

Η νέα σεζόν της La Liga ξεκίνησε δυνατά, με νίκες για Μπαρτσελόνα, Αλαβές, Βιγιαρεάλ και Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ η Βαλένθια έμεινε στην ισοπαλία με τη Σοσιεδάδ. Οι αναμετρήσεις της πρεμιέρας πρόσφεραν γκολ και ένταση, βάζοντας από νωρίς το στίγμα των ομάδων στη φετινή διοργάνωση.

Η Αλαβές έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 2-1 της Λεβάντε μπροστά στο κοινό της. Ο Μαρτίνεθ άνοιξε το σκορ στο 36’, με τον Τόλιαν να ισοφαρίζει στο 68’. Το ματς κρίθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Τενάλια στο 90+2’ χάρισε τη νίκη στους Βάσκους. Την ίδια ώρα, η Βαλένθια έμεινε στο 1-1 με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Λόπεθ έδωσε προβάδισμα στις «νυχτερίδες» στο 57’, αλλά ο Κούμπο απάντησε άμεσα στο 60’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με το δεξί την υπεράσπιση του τίτλου της, νικώντας με 3-0 τη Μαγιόρκα εκτός έδρας. Ο Ραφίνια πέτυχε το πρώτο γκολ στο 7’ μετά από ασίστ του Λαμίν Γιαμάλ, ενώ ο Φεράν Τόρες με δυνατό σουτ στο 23’ έκανε το 2-0. Η Μαγιόρκα στη συνέχεια έμεινε με εννέα παίκτες, λόγω αποβολών των Μορλάνες (33’) και Μουρίκι (39’). Στις καθυστερήσεις (90+4’), ο Γιαμάλ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η Βιγιαρεάλ επικράτησε με 2-0 της Οβιέδο στην έδρα της, χάρη στα γκολ των Εγιόνγκ (29’) και Γκεγί (36’). Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν, αλλά στο 14’ ο Ροντόν αστόχησε σε πέναλτι.

Στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της νέας σεζόν, η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε σημαντική νίκη με 3-1 στην έδρα της Τζιρόνα. Ο Ντε Φρούτος σκόραρε στο 18’ εκμεταλλευόμενος λάθος του Γκατσανίγκα, ενώ στο 20’ έδωσε την ασίστ για το γκολ του Γκαρθία. Ο Παλαθόν με πέναλτι στο 45’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, πριν ο Ρόκα μειώσει στο 57’ για την Τζιρόνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

Τζιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3 (57’ Ρόκα – 18’ Ντε Φρούτος, 20’ Γκαρθία, 45’ πέν. Παλαθόν)

Βιγιαρεάλ – Οβιέδο 2-0 (29’ Εγιόνγκ, 36’ Γκεγί)

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3 (7’ Ραφίνια, 23’ Τόρες, 90’+4’ Γιαμάλ)

Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 (57’ Λόπεθ – 60’ Κούμπο)

Αλαβές – Λεβάντε 2-1 (36’ Μαρτίνεθ, 90+2’ Τενάλια – 68’ Τόλιαν)

