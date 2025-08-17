Χρήστος Ζαφείρης: Δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με την Γιάμπλονετς – Προπονητής Σλάβια Πράγας: «Δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος»

Χρήστος Ζαφείρης: Δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με την Γιάμπλονετς – Προπονητής Σλάβια Πράγας: «Δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος»

Ο Χρήστος Ζαφείρης έμεινε εκτός ενδεκάδας στη χθεσινή αναμέτρηση της Σλάβια Πράγας με τη Γιάμπλονετς για την 5η αγωνιστική του τσεχικού πρωταθλήματος, την ώρα που ο ΠΑΟΚ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να τον αποκτήσει. Ο Έλληνας μέσος, που είχε ξεκινήσει βασικός και στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια και μάλιστα είχε σκοράρει στο τελευταίο, παρακολούθησε όλη την αναμέτρηση από τον πάγκο. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1, με τη Σλάβια να ισοφαρίζει στο 90’, ωστόσο το μεγάλο θέμα ήταν η απουσία του 22χρονου χαφ.

Ο προπονητής της ομάδας, Γίντριχ Τρπισόφσκι, εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα ότι ο Ζαφείρης δεν ήταν πνευματικά έτοιμος να αγωνιστεί λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την πιθανή μεταγραφή του. Όπως δήλωσε: «Ο Ζαφείρης δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος για τον αγώνα. Είναι δίκαιο και σωστό να το λέει αυτό. Έχουμε τους παίκτες, τους χρειαζόμαστε 100% έτοιμους για τον αγώνα. Είναι καλύτερο να το λέει αυτό παρά η απόδοσή του να μην είναι 100%».

Ο Τρπισόφσκι συνέχισε, συνδέοντας το γεγονός με το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ: «Φυσικά και σχετίζεται. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είναι εδώ. Συμφώνησε σε κάτι με τον σύλλογο το καλοκαίρι. Έρχεται το Champions League και πιστεύω ότι θα επανέλθει την επόμενη εβδομάδα και θα είναι σε άριστη φόρμα για τον επόμενο αγώνα».

Όταν ρωτήθηκε αν η Σλάβια του έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα αποχωρήσει, ο Τρπισόφσκι ανέφερε: «Δεν ξέρω τι συνέβη μεταξύ ποιου. Το συζητήσαμε μόνο για λίγο μαζί πριν από τον αγώνα. Ήταν στην αρχική ενδεκάδα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είναι σαφές ότι πρέπει να μείνει εδώ. Νομίζω ότι έχει ένα υπέροχο φθινόπωρο μπροστά του. Τον χρειαζόμαστε».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, με ανάρτησή του στο X πριν από λίγες ημέρες ξεκαθάρισε ότι ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη πως ο Ζαφείρης δεν θα αποχωρήσει στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο. Κι αυτό, παρότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει πρόταση που ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Το μέλλον του Έλληνα χαφ παραμένει στο επίκεντρο, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, αλλά τη Σλάβια να δείχνει αποφασισμένη να τον κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τον χειμώνα.

