Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Νταβίντε Καλάμπρια – Δείτε φωτογραφίες

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Υποδέχτηκε τον Νταβίντε Καλάμπρια αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/8) ο Παναθηναϊκός. Η άφιξη της πτήσης του Ιταλού μπακ με προορισμό το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν προγραμματισμένη για τις 23:00, όταν και στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον περίμεναν οι άνθρωποι των «πρασίνων» για να τον μεταφέρουν στο ξενοδοχείο και αύριο, Κυριακή (18/8) να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν μετά τ’ αποτελέσματα θα υπογράψει με τους «πράσινους» τριετές συμβόλαιο.

Ο Ιταλός μπακ θα καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης στη δεξιά μεριά της άμυνας με τη μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξή του

01:30 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

