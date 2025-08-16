Αποστολία Ζώη για τα ριάλιτι επιβίωσης: «Μην πάει κανένας σε αυτά τα παιχνίδια, ούτε απ’ έξω» – ΒΙΝΤΕΟ

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Αποστολία Ζώη στο νέο επεισόδιο του podcast «Home Studio» με τον Δημήτρη Μπάρμπα αυτή την εβδομάδα. Κατά τη ροή της συζήτησης, ωστόσο, η καλλονή ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην περίοδο που συμμετείχε σε ριάλιτι επιβίωσης εξηγώντας πως δεν θα το έκανε ποτέ ξανά και για κανέναν λόγο.

Συγκεκριμένα, η Αποστολία Ζώη εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά πως «ήμουν ενεργή τότε καλλιτεχνικά, είχαμε μια συζήτηση με τον διευθυντή της δισκογραφικής που ήμουν και η συμμετοχή μου ήταν συνδυασμός δυο πραγμάτων. Και οι συζητήσεις που κάναμε για διάφορα θέματα, όσον αφορά τον προγραμματισμό, αλλά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση που δεν ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά. Είχα περάσει ήδη την απώλεια της μαμάς μου και ο μπαμπάς μου ήταν άρρωστος με καρκίνο. Δεν ήμουν καλά γιατί είχα ζοριστεί πάρα πολύ εκείνο το διάστημα».

«Το συζήτησα με την οικογένεια μου και μαζί με τον προγραμματισμό σκέφτηκα να φύγω για περίπου έναν μήνα. Ήμουν όμως πάρα πολύ μπερδεμένη εκείνο το διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι πήγα για να κάτσω έναν μήνα, να φύγω από την πραγματικότητα μου, να ζήσω κάτι εντελώς άλλο, να καθαρίσει το κεφάλι μου και να ξαναγυρίσω. Τόσο ρομαντική. Μην πάει, όμως, κανένας σ’ αυτά τα παιχνίδια! Κανένας! Ούτε απ’ έξω, με τίποτα».

«Νόμιζα ότι αυτός που κερδίζει είναι από τα παιχνίδια και με το αθώο μου μυαλό, μετά από τόσα χρόνια σ’ αυτό τον χώρο, θεώρησα ότι… μην πάει κανένας! Μην πάει κανένας! Το τι γίνεται παρασκηνιακά, με τίποτα. Με τίποτα. Είναι διδακτορικό αυτό, δεν μου ταίριαζε καθόλου» συμπλήρωσε η Αποστολία Ζώη.

«Περισσότερο πληγή ήταν το Nomads, όσον αφορά την ψυχολογία μου, παρά ανάσα. Το μόνο που χάρηκα από εκεί μέσα είναι ότι ο μπαμπάς μου έπαιρνε δύναμη, δηλαδή όταν έμαθα τα μετά».

