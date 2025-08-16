ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση με τα «ασπρόμαυρα» για τον Γιώργο Γιακουμάκη – ΦΩΤΟ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πάτησε για πρώτη φορά στο γήπεδο της Νέας Μεσημβρίας ως παίκτης του ΠΑΟΚ, ξεκινώντας προπονήσεις με τη νέα του ομάδα και μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα. Παράλληλα, ρυθμούς ανέβασε και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος επιστρέφει σταδιακά μετά τον τραυματισμό του.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει στρέψει την προσοχή του στη διπλή αναμέτρηση με τη Ριέκα για το Europa League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να υπολογίζει τόσο στον Γιακουμάκη όσο και στον Βούλγαρο επιθετικό. Αντίθετα, ο Τάισον παραμένει εκτός δράσης, συνεχίζοντας το πρόγραμμα θεραπειών του, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται τις επόμενες ημέρες ενόψει των ευρωπαϊκών αγώνων.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ και με νέο πρόσωπο τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κροατίας κόντρα στη Ριέκα, με μοναδικό στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο League Phase του UEFA Europa League 2025-26.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα στην Αυστρία ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, στο γήπεδο, το γυμναστήριο και την πισίνα.