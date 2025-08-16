Ο πραγματικός λόγος που η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet δεν έχουν συναντηθεί εδώ και εβδομάδες εν μέσω φημών για χωρισμό

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον… παράδεισο για τον Timothée Chalamet και την Kylie Jenner, ισχυρίζεται μια πηγή κοντά στο διάσημο ζευγάρι, εν μέσω φημών για χωρισμό.

Μια πηγή διέψευσε τις εικασίες για το ζευγάρι την Παρασκευή, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό λόγο για τον οποίο οι δύο σταρ δεν έχουν δει ο ένας τον άλλον εδώ και «εβδομάδες».

«Δεν έχουν δει ο ένας τον άλλον εδώ και μερικές εβδομάδες μόνο και μόνο επειδή ο Timothée γυρίζει το “Dune” σε ένα στούντιο στη Βουδαπέστη, και η Kylie εργάζεται επίσης», δήλωσε η πηγή στο People. «Τον επισκέφτηκε τον Ιούλιο».

«Αλλά παρόλο που η Kylie έχει ιδιωτικό τζετ, η πτήση εξακολουθεί να διαρκεί 12 ώρες», πρόσθεσε η πηγή. «Είναι μητέρα και εργάζεται επίσης. Έχει πολλές ευθύνες στο Λος Άντζελες. Το πρόγραμμα του Timothée είναι εξαντλητικό, με πολύ λίγο χρόνο ανάπαυσης».

«Τα καταφέρνουν όμως», συνέχισε η πηγή. «Μιλάνε με το FaceTime τις περισσότερες μέρες. Λείπει ο ένας στον άλλον και είναι εντελώς καλά στη σχέση τους και ερωτευμένοι».

Οι εκπρόσωποι των δύο σταρ δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Page Six για σχολιασμό.

Οι φήμες σχετικά με τον χωρισμό τους κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες, αφού οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι δεν έχουν θεαθεί μαζί από τον Ιούλιο, όταν είχαν μια σύντομη συνάντηση στη Γαλλία.

Η Jenner ταξίδεψε στην ευρωπαϊκή χώρα αφού παρευρέθηκε στον γάμο της Lauren Sánchez και του Jeff Bezos στην Ιταλία, ενώ μετά συνέχισε τις διακοπές της στην Ελλάδα.

Εκείνη την εποχή, μια πηγή είπε στο People ότι ήταν μόνο λίγες μέρες μαζί πριν ο 29χρονος Chalamet αναγκαστεί να φύγει για τα γυρίσματα του «Dune: Messiah» στην Πράγα.