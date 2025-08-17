Ντάβιντε Καλάμπρια: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ – Ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούργιο εκτός της χώρας μου»

Στην Αθήνα έφτασε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο Ιταλός δεξιός μπακ, Ντάβιντε Καλάμπρια, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά την προσγείωσή του απάντησε και στις σχετικές ερωτήσεις των εκπροσώπων Τύπου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για την μεταγραφή του: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Να ξεκινήσω μία νέα περιπέτεια. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο, τη διοίκηση και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίο δείξανε ότι με θέλανε. Έτσι επέλεξα να έρθω εδώ και να γίνω πραγματικά αντάξιος των προσδοκιών.»

Για το ότι θα παίξει εκτός Ιταλίας: «Όπως είπα για μένα ήταν μία επιλογή. Ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούριο εκτός της χώρας μου. Μία νέα περιπέτεια. Έχω ετοιμαστεί για αυτό. Έχω προετοιμαστεί για να μπορέσω να επιστρέψω σε μία άλλη προοπτική με άλλη ομάδα και με θέληση. Επίσης ήξερα και εκτίμησα το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός με ήθελε επίσης, οπότε είμαι έτοιμος να έρθω εδώ και να συνεχίσω για νίκες και για τίτλους.»

Για το εάν είδε τον αγώνα με τη Σαχτάρ: «Δεν ήταν εύκολο να δω από την Ιταλία το παιχνίδι αλλά άκουσα, έμαθα και μίλησα με τον Τζούρισιτς και τώρα προετοιμαζόμαστε για άλλον έναν αγώνα που θα μας βάλει πιστεύω σε καλή ψυχολογία.»

Για τον κόσμο της ομάδας: «Έρχομαι από τη Μίλαν που είχε φανταστικούς οπαδούς. Επίσης πολύ θερμούς οπαδούς είχε και η Μπολόνια, που πάντα μας υποστήριζε. Ξέρω ότι οι φίλαθλοί μας είναι πολύ θερμοί και δεν βλέπω την ώρα να εμφανιστώ μπροστά τους και είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι θα βοηθήσουν την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο.»