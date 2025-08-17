Η αμερικανική διπλωματία αναστέλλει τις βίζες που χορηγούσε για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας

Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε ότι βάζει τέλος, για όσο διάστημα θα διαρκέσει μια έρευνα, στις βίζες που χορηγούσε για ιατρικούς λόγους σε Παλαιστίνιους πρόσφυγες από τη Λωρίδα της Γάζας, αφού μια ακροδεξιά ινφλουένσερ, η οποία επηρεάζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε αυτή την ανθρωπιστική πολιτική.

«Όλες οι βίζες επισκέπτη για τα πρόσωπα που προέρχονται από τη Γάζα αναστέλλονται για το διάστημα κατά το οποίο θα διεξαγάγουμε μια πλήρη και λεπτομερή έρευνα των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται τις τελευταίες ημέρες για να χορηγηθεί ένας μικρός αριθμός προσωρινών θεωρήσεων εισόδου ιατρικού και ανθρωπιστικού τύπου», ανέφερε στο λογαριασμό του στο X το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ανακοίνωση αυτή του υπουργείου Εξωτερικών, του οποίου ηγείται ο υπουργός Μάρκο Ρούμπιο, εκδόθηκε έπειτα από αναρτήσεις στο X της Λόρα Λούμερ, μιας δημοσιογράφου και ινφλουένσερ που κατατάσσεται στην άκρα δεξιά, φημίζεται για τις ρατσιστικές και συνωμοσιολογικές αναρτήσεις της και έχει ήδη «πάρει το κεφάλι» αξιωματούχων της προηγούμενης δημοκρατικής κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Η Λούμερ ανακοίνωσε έτσι χθες, Παρασκευή, πως κατήγγειλε σε ρεπουμπλικανούς κοινοβουλευτικούς την έλευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Παλαιστινίων της Γάζας οι οποίοι «εργάζονται για ισλαμικές οργανώσεις φιλικές προς τη Χαμάς (…) οι οποίες συνδέονται με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και χρηματοδοτούνται από το Κατάρ».

Η Λόρα Λούμερ στοχοθέτησε την «Heal Palestine», που στο λογαριασμό της στο X παρουσιάζεται ως μια ένωση η οποία οργανώνει ταξίδια Παλαιστινίων της λωρίδας της Γάζας στις Ηνωμένες Πολιτείες για ιατρικούς λόγους.

«Μίλησα με την ομάδα του γερουσιαστή Τομ Κότον (σ.σ.: είναι πρόεδρος της Επιτροπής Υπηρεσιών Πληροφοριών) και εξετάζει πώς αυτοί οι κάτοικοι της Γάζας πήραν βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε.

«Είναι αληθινά απαράδεκτο. Κάποιος θα πρέπει να απολυθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ όταν ο Μάρκο Ρούμπιο θα μάθει ποιός ενέκρινε αυτές τις βίζες», τόνισε η Λόρα Λούμερ, κατηγορώντας «το Κατάρ, που είναι εχθρός μας, όχι φίλος μας», ότι «μετέφερε αυτούς τους κατοίκους της Γάζας στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εταιρεία Qatar Airways».

«Πλημμυρίζουν κυριολεκτικά τη χώρα μας με τζιχαντιστές», κατέληξε.

Πάντα στο X, ένα μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων που εκλέγεται στη Φλόριντα, ο Ράντι Φάιν, κατήγγειλε μια «απαράδεκτη» πολιτική θεωρήσεων εισόδου και υποσχέθηκε να «συνεργασθεί με τις αρμόδιες αρχές για να (…) ζητήσει την άμεση απέλαση» αυτών των Παλαιστινίων.

Στα τέλη Ιουλίου, έπειτα από καταγγελία της Λόρα Λούμερ, το Πεντάγωνο είχε ματαιώσει την πρόσληψη μιας υψηλόβαθμης δημόσιας λειτουργού ως καθηγήτριας στη στρατιωτική σχολή του Γουέστ Πόιντ.

Επίσης τον Απρίλιο ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών NSA Τίμοθι Χο και η υποδιευθύντριά του Γουέντι Νομπλ είχαν απολυθεί για «απιστία» έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, είχε καυχηθεί η Λόρα Λούμερ αφού είχε συναντήσει τον πρόεδρο στο Λευκό Οίκο.

