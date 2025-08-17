Εύβοια: Φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια – Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια Ευβοίας. Η πρώτη κλήση στην Πυροσβεστική έγινε λίγο μετά τις 5:20 το πρωί, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται αμέσως για την κατάσβεση.
Η εικόνα της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι πλέον καλύτερη, καθώς οι δυνάμεις έδρασαν γρήγορα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, μαζί με δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα. Την προσπάθεια ενισχύουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή ώστε να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της #20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025