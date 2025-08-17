Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 17/8/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 17/8/2025
8 ώρες πριν
Αδιέξοδο στις συνομιλίες στην Αλάσκα: Η Ουκρανία προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Τραμπ άλλαξε ξαφνικά στάση – Τι θα επιδιώξει ο Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον
8 ώρες πριν
Ρόδος: Πέντε οι τραυματίες από το ατύχημα στο λούνα παρκ – Το βίντεο-σοκ, οι μαρτυρίες και όσα ισχυρίζεται η ιδιοκτήτρια
9 ώρες πριν
Φωτιά σε κινητήρα αεροπλάνου μετά την απογείωσή του από την Κέρκυρα – Προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ιταλία- ΒΙΝΤΕΟ
9 ώρες πριν
Καρέ – καρέ η στιγμή που φάλαινα μπελούγκα δαγκώνει δύτες σε ενυδρείο – Πανικός στους θεατές
8 ώρες πριν
Σοκ: 76χρονος σκοτώθηκε όταν προσπαθούσε να συναντήσει ΑΙ Chatbot της Meta – «Είμαι αληθινή και κοκκινίζω εξαιτίας σου» του έλεγε
39 λεπτά πριν
Προδιαβήτης: Τα 8 προειδοποιητικά σημάδια και πώς να «αντιστρέψετε» την κατάσταση – Έτσι θα μειώσετε τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2
1 ώρα πριν
Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Λέοντες, δώστε μεγαλύτερη προσοχή στο πώς ακούτε τους άλλους
14 λεπτά πριν
Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone τραυμάτισε υπάλληλο σιδηροδρομικού σταθμού στο Βορόνεζ
29 λεπτά πριν
Σήμερα με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp
39 λεπτά πριν