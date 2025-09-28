Δημήτρης Κίτσος: Τις τελευταίες ημέρες λέω «πώς θα το σώσω»

Συνέντευξη στο Πρωινό Σαββατοκύριακο παραχώρησε ο Δημήτρης Κίτσος, αποκαλύπτοντας πώς βιώνει τη συμμετοχή του στο Grand Hotel, αλλά και την προσωπική του πορεία μέσα από την υποκριτική και την ψυχοθεραπεία.

«Ξεκίνησα να βλέπω τα επεισόδια. Είμαι ακόμα αρκετά σοκαρισμένος με τον εαυτό μου. Κοιτάω τι έχει πάει στραβά. Τις τελευταίες ημέρες λέω “πώς θα το σώσω”. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχω έρθει σαν τιμωρός. Θέλω να τιμωρηθεί ο Ρήγας και ο Γαζής που αφορά το έγκλημα με τους πρόσφυγες. Θα ερωτευτώ και θα με ερωτευτούν στο Grand Hotel» ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Φανταζόμουν ότι θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Μου βγήκε καλύτερα από ότι περίμενα. Βοηθάει το να έχεις πάθος για τη δουλειά σου, επομένως εξελίσσεσαι εσύ. Μετά είναι οι συγκυρίες. Με βοηθάει το γεγονός ότι μικροδείχνω. Άνοιξαν κάποιες άλλες πόρτες και έχω κάνει ταινίες. Είμαι τυχερός και ευγνώμων για τις συνεργασίες μου. Έχω εμμονή με τη δουλειά μου σε βαθμό που κουράζω. Είναι ένα επάγγελμα που το υπέρ αγαπώ, τα πράγματα πηγαίνουν καλά οπότε μπορώ να χαρώ λόγω αυτού».

Ο ηθοποιός συμπλήρωσε: «Κάθε μέρα που έρχομαι στο σετ είμαι πολύ χαρούμενος, ενοχλητικά χαρούμενος. Επειδή είμαι άνθρωπος που του αρέσουν τα ταξίδια και να ζήσω τη ζωή μου, είναι κάτι που μου λείπει. Προσπαθώ να έχω μια ρουτίνα με την άθληση, το σκυλάκι μου, με τους ανθρώπους που αγαπώ. Με την ψυχοθεραπεία προσπαθώ να το αφήνω να υπάρχει (σσ το συναίσθημα) χωρίς να ορίζει τις επιλογές μου».

11:05 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

