Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση του Νίκου Πλακιά – Καταγγέλλει διαρροή φωτογραφιών με σορούς θυμάτων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νίκος Πλακιάς

Την οργή του Νίκου Πλακιά, του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, προκάλεσε η διαρροή φωτογραφιών που φέρεται να δείχνουν σάκους με τις σορούς θυμάτων.

Ο κ. Πλακιάς τονίζει σε ανάρτησή του ότι δεν γνωρίζει πώς έγινε αυτή η διαρροή και διερωτάται αν αυτές οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει με σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων. «Δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό; Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πώς παραδώσανε τα παιδιά μας;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων. Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τους αναφέρουν οι των εντολέων τους .
Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό; Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πώς παραδώσανε τα παιδιά μας; Δεν υπάρχουν στην δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς ;

Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη; Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις ΜΑΝΕΣ κάθε ημέρα; Οι σακούλες αυτές που δείχνετε έχουν μέσα ό,τι ποιο ιερό υπάρχει, δεν έχουν μέσα τα pampers του Κοσκωτά!!!»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι η οξεία ιγμορίτιδα και γιατί ανάγκασε τη Βασίλισσα Camilla να αποσυρθεί από δημόσια εκδήλωση

«Εθισμένη στο τσάι» που έπινε 20 φλιτζάνια την ημέρα με 4 κουταλιές ζάχαρη, έχασε 38 κιλά – Τι τη βοήθησε στην απώλεια βάρο...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες – Οι πιέσεις της Κομισιόν και το χρονοδιάγραμμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς ιστορικά υψηλά τα μερίσματα των εισηγμένων

Προσομοιώσεις 3D «particle-in-cell» αποκαλύπτουν την πρώτη αληθινή σταθερή κατάσταση σε ταραγμένο πλάσμα

Πότε λήγει η δωρεάν προσφορά ενημερώσεων των Windows από τη Microsoft;
περισσότερα
11:50 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Συνεχίζονται μέχρι το βράδυ οι καταιγίδες σε 10 περιοχές

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σήμερα Κυριακή 28-9-2025 σύ...
10:30 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Νέος ΚΟΚ: Τσουχτερό πρόστιμο για τις σακούλες με ψώνια που μεταφέρονται στην καμπίνα του αυτοκινήτου

Ο ανανεωμένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας βρίσκεται πλέον σε πλήρη ισχύ και προβλέπει πιο αυστη...
09:49 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες για 20 ώρες» – Οι 10 περιοχές στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, κινούμενο ανατολικά έχει προκαλέσει σταδιακή μεταβολή του κ...
09:41 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία καρδιολόγου: Τη Δευτέρα οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων – «Είχε το θράσος και του έκανε και μνημόσυνο όταν αποφυλακίστηκε»

Με τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, της 45χρονης χήρας και του 44χρονου πρώην εραστή της,...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης