«Ήμουν εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο ώσπου συνέβησαν δύο γεγονότα και έχασα 89 κιλά» – Η συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας

«Ήμουν εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο ώσπου συνέβησαν δύο γεγονότα και έχασα 89 κιλά» – Η συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μπορούν δύο τραγικά γεγονότα να γίνουν η αφορμή για μια ολική μεταμόρφωση; Η ιστορία μιας 54χρονης μητέρας από αποδεικνύει πως είναι δυνατό. Παλαιότερα ζύγιζε σχεδόν 171 κιλά και ζούσε εγκλωβισμένη μέσα σε έναν φαύλο κύκλο υπερφαγίας, κατάθλιψης και απομόνωσης. Δύο δυσάρεστα γεγονότα την ώθησαν να αναλάβει δράση και να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής της.

Η αρχή της μεγάλης αλλαγής

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Sharon Pitkethly επέστρεψε από το σχολείο των παιδιών και βρήκε το σπίτι της τυλιγμένο στις φλόγες, εξαιτίας ενός στεγνωτηρίου. Η ζημιά άγγιξε τις 200.000 λίρες, αλλά ευτυχώς κανένα μέλος της οικογένειάς της δεν τραυματίστηκε.

«Άνοιξα την πίσω πόρτα για να φύγει ο καπνός, αλλά φούντωσε η φωτιά. Ήταν μια στιγμή απροσεξίας που κατέστρεψε τα πάντα. Έχασα οικογενειακά ενθύμια, αλλά ήμουν ευγνώμων που η οικογένειά μου ήταν ασφαλής», θυμάται.

Αυτό το γεγονός την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε να αλλάξει. Επέστρεψε στο πρόγραμμα WeightWatchers, με στόχο να βελτιώσει την φυσική της κατάσταση και την ψυχική της υγεία.

Μια προσωπική απώλεια που έγινε κίνητρο για ζωή

Το 2023, η Sharon έχασε την αδελφή της, Kaleena, σε ηλικία μόλις 45 ετών. Αυτό το γεγονός έγινε καταλύτης για την πλήρη δέσμευσή της στην απώλεια βάρους και την αλλαγή τρόπου ζωής. «Την ημέρα που πέθανε, της υποσχέθηκα ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν ήθελα η μητέρα μου να χάσει και δεύτερη κόρη. Έπρεπε να αλλάξω», λέει συγκινημένη.

Από τότε, έχασε επιπλέον 42 κιλά, φτάνοντας στα 82 κιλά. Έχοντας χάσει συνολικά 89 κιλά δηλώνει ότι νιώθει «άλλος άνθρωπος».

Η μεταμόρφωση της Sharon σε αριθμούς

  • 2015: 170,5 κιλά – Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) 52.4
  • 2023: 124,2 κιλά – BMI 38.2
  • 2025: 82,5 κιλά – BMI 25.4

Η γυναίκα παραδέχεται ότι το ταξίδι της δεν ήταν εύκολο: «Έμπαινα σε δίαιτα για έξι μήνες, μετά σταματούσα και ξανά έπαιρνα βάρος. Ήμουν σε φαύλο κύκλο: άγχος, κατάθλιψη, φαγητό, δάκρυα».

Από την υπερφαγία στην ισορροπημένη διατροφή

Παλαιότερα, η καθημερινή διατροφή της Sharon περιλάμβανε:

  • 4 crumpets με βούτυρο για πρωινό
  • Πατατάκια ως σνακ
  • 2 σάντουιτς και πατατάκια για μεσημεριανό
  • Τεράστια μερίδα μακαρόνια με κιμά
  • Πατατάκια και σοκολάτες το βράδυ

Σήμερα, το μενού της περιλαμβάνει:

  • Αυγά με ελαφριά μαγιονέζα και ψωμί ολικής
  • Γιαούρτι πρωτεΐνης με φρούτα
  • Κοτόπουλο με λαχανικά
  • Πολλές επισκέψεις στην πισίνα και στο γυμναστήριο

«Δεν τρώω πλέον μέχρι να σκάσω και δεν τσιμπολογάω όλη μέρα. Αγαπώ το κολύμπι, πηγαίνω στο γυμναστήριο – πράγματα που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έκανα».

Μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

«Πήγα ξανά στο Alton Towers και μπήκα στο roller coaster! Δεν με ένοιαζε καθόλου ο φόβος – απλώς το έκανα», λέει με περηφάνια.

Η Sharon πλέον βγάζει φωτογραφίες, βγαίνει έξω με την οικογένειά της και απολαμβάνει τη ζωή, χωρίς τους περιορισμούς που της επέβαλλε το βάρος της στο παρελθόν.

