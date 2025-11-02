Αντώνης Καφετζόπουλος: «Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα»

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, σε συνέντευξή του στο OPEN, μίλησε ανοιχτά για την απουσία του από την τηλεόραση, τον λόγο που δεν του λείπει καθόλου, αλλά και για τη στιγμή που αποφάσισε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο, όταν είδε τον εαυτό του σε επανάληψη τηλεοπτικού σίριαλ. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένειά του, το οποίο, όπως σημείωσε, συνδέεται με την κληρονομικότητα.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν μου έχει λείψει καθόλου η τηλεόραση. Δεν μου λείπει καθόλου αυτή η καθημερινή ρουτίνα του να ξυπνάω κάθε πρωί και να πηγαίνω στο γύρισμα. Αυτό το πράγμα πάντα με κούραζε πάρα πολύ. Είναι διαφορετικό όταν κάνεις μια ταινία, η οποία κρατάει δυο μήνες και τελειώνει η ιστορία. Αυτό όμως, που είναι άγνωστο το πότε θα τελειώσει, με τρομάζει και λίγο».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι χρειάζεται βοήθεια: «Αν τύχει να δω σίριαλ σε επανάληψη θα καθίσω να το δω, καμιά φορά με πιάνει και η περιέργεια. “Κοίτα, ρε παιδί μου” λέω γιατί έχω ξεχάσει και τι γινόταν. Αυτός ήταν ένας τρόπος να συνειδητοποιήσω ότι κάποιο πρόβλημα έχω. Δηλαδή έβλεπα μια μέρα κάτι που έκανα και συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπος που έπαιζε αυτόν τον ρόλο έτσι, δεν υπάρχει πια και τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος με προβλήματα. Αμέσως βγήκα από το δωμάτιο και αναζήτησα να βρω έναν ψυχίατρο».

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος πρόσθεσε ακόμη: «Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, όπως λένε οι ειδικοί, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Το παντρεύεσαι όμως. Αν έχεις κατάθλιψη, την έχεις σ’ όλη σου τη ζωή. Είναι κάτι σαν τον διαβήτη, ας πούμε».