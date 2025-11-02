Αντώνης Καφετζόπουλος: «Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Αντώνης Καφετζόπουλος

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, σε συνέντευξή του στο OPEN, μίλησε ανοιχτά για την απουσία του από την τηλεόραση, τον λόγο που δεν του λείπει καθόλου, αλλά και για τη στιγμή που αποφάσισε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο, όταν είδε τον εαυτό του σε επανάληψη τηλεοπτικού σίριαλ. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένειά του, το οποίο, όπως σημείωσε, συνδέεται με την κληρονομικότητα.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν μου έχει λείψει καθόλου η τηλεόραση. Δεν μου λείπει καθόλου αυτή η καθημερινή ρουτίνα του να ξυπνάω κάθε πρωί και να πηγαίνω στο γύρισμα. Αυτό το πράγμα πάντα με κούραζε πάρα πολύ. Είναι διαφορετικό όταν κάνεις μια ταινία, η οποία κρατάει δυο μήνες και τελειώνει η ιστορία. Αυτό όμως, που είναι άγνωστο το πότε θα τελειώσει, με τρομάζει και λίγο».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι χρειάζεται βοήθεια: «Αν τύχει να δω σίριαλ σε επανάληψη θα καθίσω να το δω, καμιά φορά με πιάνει και η περιέργεια. “Κοίτα, ρε παιδί μου” λέω γιατί έχω ξεχάσει και τι γινόταν. Αυτός ήταν ένας τρόπος να συνειδητοποιήσω ότι κάποιο πρόβλημα έχω. Δηλαδή έβλεπα μια μέρα κάτι που έκανα και συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπος που έπαιζε αυτόν τον ρόλο έτσι, δεν υπάρχει πια και τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος με προβλήματα. Αμέσως βγήκα από το δωμάτιο και αναζήτησα να βρω έναν ψυχίατρο».

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος πρόσθεσε ακόμη: «Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, όπως λένε οι ειδικοί, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Το παντρεύεσαι όμως. Αν έχεις κατάθλιψη, την έχεις σ’ όλη σου τη ζωή. Είναι κάτι σαν τον διαβήτη, ας πούμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι καλό να βλέπουν οι γυναίκες πορνό; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ποια νύχια δεν σπάνε εύκολα – 4 ανθεκτικά σχήματα που θα θέλαμε να έχουμε

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Παιδικοί σταθμοί: Έως τις 7 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για όσους δεν έλαβαν voucher για παιδικούς σταθμούς – Οι δικαιούχοι

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:45 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Κάθε καινούργια ζωή, έχει μεγαλύτερη σημασία από τη δική μου»

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Xαμογέλα και πάλι», όπου παραδ...
20:17 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Βίκυ Βολιώτη: «Με πληγώνουν οι κριτικές που δεν έχουν να κάνουν με τη δουλειά μου»

Την Βίκυ Βολιώτη φιλοξένησε η Κέλλυ Βρανάκη, το απόγευμα της Κυριακής 2/11, στο πλατό της εκπο...
19:32 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Φωτεινή Πετρογιάννη: «Χαρούμενη επέτειο» – To τρυφερό story της στο Instagram

Η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής, γιορτάζουν την πρώτη τους επέτειο γά...
18:21 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Σταύρος Σβήγκος: «Το σημαντικό είναι να μεγαλώσουμε παιδιά ελεύθερα και ανεξάρτητα, να βρουν μόνα τους τι αγαπούν»

Ο Σταύρος Σβήγκος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και μίλησε για την απ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς