Ζευγάρι ανακάλυψε θησαυρό με χρυσά νομίσματα φροντίζοντας τον κήπο – Αποκαλύφθηκε ένα από τα πιο ταραχώδη κεφάλαια της ιστορίας της Αγγλίας

Ένας θαμμένος θησαυρός από την εποχή του Ερρίκου Η’ ρίχνει νέο φως στην ταραχώδη περίοδο της Μεταρρύθμισης της Αγγλίας. Ένα ζευγάρι στη νότια Αγγλία φρόντιζε τον κήπο του, σταθεροποιώντας έναν φράχτη. Καθώς έσκαβαν το αργιλώδες χώμα κοντά στο παρτέρι τους, έφτασαν σε κάτι απροσδόκητο—μια χούφτα από μικρά, στρογγυλά αντικείμενα.

Στην αρχή, νόμιζαν ότι ήταν κομμάτια παλιού μετάλλου. Έπειτα, όταν απομάκρυναν την λάσπη, έλαμψαν τα νομίσματα. Είχαν ανακαλύψει έναν κρυμμένο θησαυρό από την εποχή του Ερρίκου Η’. Και υπήρχαν κι άλλα.

Ο Θησαυρός του Παρτεριού

Η ανακάλυψη, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2020, προκάλεσε απόλυτο σοκ. Καθώς ξέπλεναν το χώμα, κάτω από τη βρύση, άρχισαν να φαίνονται οι λεπτομέρειες στα νομίσματα: χρυσός, ασήμι και σημάδια αιώνων. Το κείμενο των νομισμάτων περιλαμβάνει πορτρέτα βασιλιάδων, λατινικά κείμενα, ακόμη και τα αρχικά από δύο συζύγους του Ερρίκου Η’: «Κ» για την Αικατερίνη της Αραγονίας (Katherine of Aragon) και «J» για την Τζέιν Σέιμουρ (Jane Seymour).

«Έσκαβαν σε ένα παρτέρι και βρήκαν αυτούς τους κυκλικούς δίσκους σε μια μάζα αργιλώδους χώματος», δήλωσε ο David Guest, ο δημοπράτης που έχει αναλάβει τώρα την πώληση, των νομισμάτων, μιλώντας στη Sun.

«Τα ακούμπησαν στο έδαφος και τα ξέπλυναν για να συνειδητοποιήσουν ότι ήταν χρυσά νομίσματα… στη συνέχεια συνέχισαν να σκάβουν και βρήκαν συνολικά ακόμη 64, στο ίδιο σημείο», είπε ο ίδιος.

Ειδικός νόμος για την ανεύρεση θησαυρών

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει οργανωμένη πρόβλεψη για αυτές τις ανακαλύψεις από πολίτες. Ονομάζεται «Πρόγραμμα Φορητών Αρχαιοτήτων» (Portable Antiquities Scheme) και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δηλώνουν τους θησαυρούς που βρίσκουν.

Αρχαιολόγοι πηγαίνουν στο σημείο για να ερευνήσουν και, αν τα αντικείμενα είναι αξίας, οι άνθρωποι μπορούν να πληρωθούν γι’ αυτό. Συνολικά, βρέθηκαν 70 νομίσματα. Τα περισσότερα ήταν σε εκπληκτική κατάσταση, αν και χρονολογούνταν από τη δεκαετία του 1420 έως τη δεκαετία του 1530.

Ο θησαυρός αναμένεται να πουληθεί για πάνω από 230.000 £ (περισσότερα από 258.630) σε δημοπρασία, που θα γίνει στη Ζυρίχη στις 5 Νοεμβρίου.

Ποιος έθαψε τον θησαυρό;

Τα νομίσματα καλύπτουν τις βασιλείες του Ερρίκου ΣΤ’, του Εδουάρδου Δ’, του Ερρίκου Ζ’ και, κυρίως, του Ερρίκου Η’. Οι ειδικοί χρονολογούν την ταφή του θησαυρού στα τέλη της δεκαετίας του 1530, μια εποχή που σημαδεύτηκε από έντονες θρησκευτικές αναταραχές στην Αγγλία. Ήταν η εποχή της Διάλυσης των Μοναστηριών.

Ο Ερρίκος Η’ ανακήρυξε τον εαυτό του επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας το 1534 και αποκηρύχθηκε από την Καθολική Εκκλησία. Τα επόμενα χρόνια, διέταξε το κλείσιμο—και τη λεηλασία—εκατοντάδων καθολικών μοναστηριών και κοινοβίων.

Το Milford-on-Sea, όπου βρέθηκε ο θησαυρός, βρισκόταν εντός της έκτασης του Κοινοβίου του Christchurch, ενός από τα μοναστήρια που διαλύθηκαν. Είναι πολύ πιθανό οι άνθρωποι του κοινοβίου να έθαψαν τον θησαυρό προσπαθώντας να τον κρύψουν από τον βασιλιά και να τον ανακτήσουν αργότερα. Δεν το έκαναν ποτέ.

«Είναι γνωστό ότι μερικές εκκλησίες προσπάθησαν να κρύψουν τον πλούτο τους, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να τον κρατήσουν μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο John Naylor, ειδικός σε νομίσματα στο Μουσείο Ashmolean της Οξφόρδης, μιλώντας στον Guardian.

Τότε, τα νομίσματα άξιζαν περίπου 26 λίρες, αρκετά για να αγοράσει κάποιος ένα σπίτι στην εξοχή. «Αμφιβάλλω αν οι περισσότεροι άνθρωποι στην Αγγλία εκείνη την εποχή είχαν δει ποτέ χρυσό νόμισμα», είπε ο Guest.

Όποιος τα έθαψε προστάτευσε μια περιουσία

Κατά μία ειρωνεία της τύχης, ο Ερρίκος Η’ αποδείχθηκε ένας από τους βασιλιάδες της Βρετανίας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, αν και ασχολείτο κυρίως με τον εαυτό του και η προσωπική του ζωή ήταν τόσο χαοτική όσο και η βασιλεία του.

Έχοντας βάλει σκοπό της ζωής του να αποκτήσει άνδρα κληρονόμο, παντρεύτηκε έξι φορές και άλλαξε την πορεία της αγγλικής θρησκείας για να το πετύχει. Αυτό πυροδότησε μια αλληλουχία γεγονότων, πολλά από τα οποία ήταν τραγικά, και διαμόρφωσαν την εξέλιξη της Βρετανίας τους επόμενους αιώνες.

Το 1509, παντρεύτηκε την Αικατερίνη της Αραγονίας, κόρη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας. Όταν δεν κατάφερε να φέρει στον κόσμο έναν γιο, εκείνος ζήτησε ακύρωση του γάμου—και όταν ο Πάπας αρνήθηκε, ο Ερρίκος αποσχίστηκε εντελώς από την Καθολική Εκκλησία.

Στη συνέχεια παντρεύτηκε την Άννα Μπολέιν, η οποία γέννησε τη μελλοντική Βασίλισσα Ελισάβετ Α’. Εκτέλεσε την Μπολέιν με την κατηγορία της προδοσίας. Λίγες μέρες αργότερα, παντρεύτηκε την Τζέιν Σέιμουρ, η οποία τελικά του χάρισε έναν γιο, τον Εδουάρδο ΣΤ’, αλλά πέθανε λίγο μετά τον τοκετό. Είχε συνολικά έξι συζύγους.

«Τέσσερις βασιλιάδες, δύο βασίλισσες και ένας καρδινάλιος αναγράφονται στα νομίσματα του θησαυρού», δήλωσε ο Guest στο Fox News Digital. Τα αρχικά της Αικατερίνης και της Τζέιν, σκαλισμένα στα νομίσματα, υποδηλώνουν ότι κάποιος τα έθαψε στο αποκορύφωμα αυτού του βασιλικού δράματος.