Ερασιτέχνης ανιχνευτής μετάλλων έψαχνε στο ίδιο χωράφι επί 6 χρόνια και τελικά ανακάλυψε ρωμαϊκό θησαυρό 1.900 ετών – «Eίναι μοναδικό»

Ένας χειριστής ανιχνευτή μετάλλων από την Αγγλία, αφιέρωσε έξι χρόνια από την ζωή του σε ένα συγκεκριμένο χωράφι και τελικά ανταμείφθηκε, καθώς εντόπισε ένα εξαιρετικά σπάνιο ρωμαϊκό νόμισμα.

Δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος για τον οποίο ο άνδρας επέμενε να ψάχνει στο συγκεκριμένο χωράφι, κοντά στο Ντάντλι της Αγγλίας, αλλά έπειτα από έξι χρόνια προσεκτικής αναζήτησης, η αποφασιστικότητά του, απέδωσε καρπούς, αμείβοντάς τον με ένα μοναδικό στο είδος του εύρημα.

Ο 76χρονος Ron Walters, ανακάλυψε ένα σπάνιο ρωμαϊκό νόμισμα που χρονολογείται το 69 μ.Χ. Δεν ήταν μόνο η τύχη που τον οδήγησε στην ανακάλυψη, αφού επί έξι χρόνια κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, σάρωνε το ίδιο σημείο στο χωριό Wall Heath – κοντά στο Ντάντλι, μέχρι που βρήκε το νόμισμα, 1.900 ετών και το οποίο θεωρείται το πρώτο του είδους του που έχει ανακαλυφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η επιμονή μου ανταμείφθηκε»

Το πιο αξιόπιστο σημάδι της σπανιότητας του νομίσματος, σύμφωνα με το BBC, είναι η κατατομή του αυτοκράτορα Αύλου Βιτέλλιου, ο οποίος κυβέρνησε για μόλις έξι μήνες – το ένα ένατο του χρόνου που αφιέρωσε στο ψάξιμο ο Walters.

Η σπανιότητα του νομίσματος, αρκούσε ώστε το εύρημα να θεωρηθεί πολύτιμο και να δοθεί σε δημοπρασία σε κάποιον συλλέκτη από τη Σκωτία, έναντι περισσότερων από 5.580 ευρώ (μαζί με την προμήθεια του αγοραστή).

«Είναι πολύ σπάνιο να βρεις ένα νόμισμα από το 69 μ.Χ.», εξηγεί ο Mark Hannam από τον οίκο δημοπρασιών Fieldings στο BBC.

«Τα περισσότερα νομίσματα που ανακαλύπτουμε στην Αγγλία είναι απ’ τον τρίτο και τον τέταρτο αιώνα και, αναφερόμαστε σε μια περίοδο όπου ο χρυσός ήταν στην πιο καθαρή του μορφή».

Ο Walters τόνισε πως η ανακάλυψή του συμβαίνει μια φορά στη ζωή του ανθρώπου αλλά οφείλεται στη συνέπειά του.

«Μία Πέμπτη είχα πει να πάω αλλά μετά σκέφτηκα να το αφήσω. Η γυναίκα μου, μου είπε να σηκωθώ και να βγω λίγο από το σπίτι. Πολύ χαίρομαι που το έκανα. Ήμουν έξω μια – δυο ώρες μέχρι που άκουσα το σήμα. Άρχισα να σκάβω και μετά, το σήμα χάθηκε. Κατάφερα να το ξανακούσω από μία μάζα χώματος λίγο πιο κάτω. Την άνοιξα και είδα το νόμισμα» περιέγραψε.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία μοιράστηκαν ανάμεσα στον Walters και τον ιδιοκτήτη του χωραφιού, αλλά για τον 76χρονο χειριστή του ανιχνευτή, το πιο συναρπαστικό είναι η ίδια η ανακάλυψη

«Η καρδιά μου κόντευε να σπάσει”, είπε. «Το έβαλα στην τσέπη και πήγα σπίτι αμέσως. Στους κύκλους των ανιχνευτών, ένα ρωμαϊκό νόμισμα είναι απ’ τις καλύτερες ανακαλύψεις που μπορεί να τύχουν – ή αλλιώς, κάποιο αρχαίο χρυσό νόμισμα της Αγγλίας».

Η σύντομη περίοδος της βασιλείας του Βιτέλλιου, τελείωσε με τον πρώτο εμφύλιο πόλεμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μετά τον θάνατο του Νέρωνα.

Το 69 μ.Χ., γνωστό ως το “Έτος των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων”, ήταν μια ταραγμένη χρονιά, στη διάρκεια της οποίας κυβέρνησαν οι αυτοκράτορες Γάλβας και Μάρκος Σάλβιος Όθων πριν από τον Βιτέλλιο, ενώ μετά τη δολοφονία του, ανέβηκε στον θρόνο ο Βεσπασιανός.

Όσο για το πώς, ένα από τα νομίσματα μιας τόσο βραχύβιας αυτοκρατορίας, κατέληξε να βρεθεί τόσο μακριά από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, σ’ ένα χωράφι της Αγγλίας, τίποτα δεν είναι σίγουρο και μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν. «Ίσως το κουβάλησε κάποιος στρατιώτης που ταξίδεψε εδώ», λέει ο Walters, «ενδεχομένως μέσω Γαλλίας».

Έπειτα από 1.900 χρόνια στασιμότητας, το νόμισμα μετακινείται και πάλι.