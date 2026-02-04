Άννα Κανδαράκη: «Όταν σκεφτόμαστε τον καρκίνο, μας έρχεται στο μυαλό η λέξη θάνατος – Εγώ θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η Άννα Κανδαράκη επέλεξε να μοιραστεί ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram. Η γνωστή ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, που πριν από λίγους μήνες αποκάλυψε ότι βρέθηκε για δεύτερη φορά αντιμέτωπη με τον καρκίνο του αίματος, μίλησε με ειλικρίνεια.

«Όταν ακούμε τη λέξη “καρκίνος”, το μυαλό μας πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στον θάνατο. Σήμερα, όμως, θέλω να μιλήσω για τη ζωή. Για τη ζωή που μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς, όταν φοβάσαι ότι μπορεί να τη χάσεις. Για όλα εκείνα τα μικρά και μεγάλα, τα σημαντικά και τα φαινομενικά ασήμαντα που συνειδητοποίησα εγώ, χωρίς να χρειαστεί να τα βιώσετε κι εσείς μέσα από μια τόσο δύσκολη διαδρομή. Για το πόσο πολύτιμο είναι να ξυπνάς το πρωί και να μην πονάς. Να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Για το πόσο ουσιαστικό είναι να περνάς χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάς, να φροντίζεις σχέσεις με βάθος, να γεμίζεις τις μέρες σου με στιγμές που έχουν πραγματικό νόημα για σένα» γράφει.

«Θέλω, επίσης, να απευθυνθώ σε εσένα που φοβάσαι να κάνεις τις εξετάσεις σου, επειδή τρέμεις μια πιθανή διάγνωση. Να θυμάσαι πως η έγκαιρη διάγνωση δεν είναι εχθρός· είναι σύμμαχος. Και πως η πρόληψη, πραγματικά, σώζει ζωές. Και τέλος, θέλω να μιλήσω σε εσένα που παλεύεις. Που βρίσκεσαι μέσα σε αυτή τη δίνη, σε αυτόν τον κυκεώνα. Σε καταλαβαίνω όσο λίγοι. Κράτα γερά. Αξίζει τον κόπο…» σημειώνει.