WSJ για Τραμπ: Εξετάζει κατάσχεση τάνκερ που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, φοβάται όμως ενδεχόμενα αντίποινα

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συζητούν το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, αλλά αναβάλλουν να πάρουν μια τέτοια απόφαση κλιμάκωσης της πίεσης προς την Τεχεράνη, φοβούμενοι ενδεχόμενα και «σχεδόν σίγουρα» αντίποινα, μαζί με τον αρνητικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να επιφέρει μια τέτοια ενέργεια στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, αναφέρει σε σημερινό ρεπορτάζ της η «Wall Street Journal», επικαλούμενη δηλώσεις Αμερικάνων αξιωματούχων.

Μια τέτοια κίνηση θα ασκούσε σημαντική πίεση στην κύρια πηγή εσόδων του Ιράν, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, αλλά «αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια». Οι ΗΠΑ ανησυχούν για τα «σχεδόν σίγουρα αντίποινα» του Ιρανικού καθεστώτος σε μια τέτοια ενέργεια, πιστεύοντας ότι η Τεχεράνη θα κατάσχει πετρελαιοφόρα συμμαχικά των ΗΠΑ που διέρχονται από την περιοχή ή θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο εμπόριο πετρελαίου στο ίδιο το Στενό του Ορμούζ.

Η Wall Street Journal σημειώνει περαιτέρω ότι μια τέτοια ενέργεια ή το κλείσιμο του στενού από το Ιράν «πιθανότατα θα προκαλούσε στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ». «Ο αποκλεισμός του στενού δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», ανέφερε στη Wall Street Journal ο Bader Al-Saif, ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο του Κουβέιτ. «Αλλά αν νιώσουν ότι είναι στριμωγμένοι, θα το κάνουν. Και έχουν την υλικοτεχνική υποστήριξη για να το κάνουν», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Reuters, επισήμανε πως δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη συγκεκριμένη πληροφορία. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «προτιμά τη διπλωματία», αλλά έχει «πολλαπλές επιλογές στη διάθεσή του» εάν οι εν εξελίξει συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε λύση.

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέρριψε ιρανικό drone κοντά σε αεροπλανοφόρο

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ένα ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το ιρανικό drone Shahed-139 πετούσε προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

«Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35C από το Abraham Lincoln κατέρριψε το ιρανικό drone ευρισκόμενο σε αυτοάμυνα και για να προστατεύσει το αεροπλανοφόρο και το προσωπικό που επέβαινε σε αυτό», δήλωσε ο λοχαγός του Ναυτικού Tim Hawkins, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού.

Κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και κανένας αμερικανικός εξοπλισμός δεν υπέστη ζημιές, πρόσθεσε.

Νέα προειδοποίηση Τραμπ για στρατιωτικό πλήγμα στο Ιράν

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει μια νέα, αυστηρότερη συμφωνία, όμως σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε «κάτι πολύ σκληρό».

Η προειδοποίηση αυτή δεν έμεινε μόνο σε επίπεδο ρητορικής. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Axios, ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να στείλει δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή.

Η κίνηση αυτή δεν θα αποτελεί απλώς μια επίδειξη ισχύος, αλλά μια άμεση προετοιμασία για στρατιωτικά πλήγματα κατά στρατηγικών στόχων στο Ιράν, εάν οι διπλωματικές επαφές στο Ομάν δεν αποδώσουν καρπούς.

Ήδη, μια ισχυρή αμερικανική «αρμάδα» πλέει κοντά στις ιρανικές ακτές, με τον Τραμπ να υπενθυμίζει συνεχώς ότι διαθέτει τα «μεγαλύτερα και καλύτερα πλοία στον κόσμο». Η στρατηγική του φαίνεται να βασίζεται στην άσκηση μέγιστης πίεσης, συνδυάζοντας την παρουσία υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων στο τραπέζι των συνομιλιών με την απειλή άμεσης χρήσης βίας.

Πηγές: Wall Street Journal, Reuters, Channel 12, jpost