Καταγγελία Τραμπ στην αστυνομία για τον Επστάιν: «Ευτυχώς που τον σταματάτε, είναι αηδιαστικός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον αρχηγό της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, το 2006, για να τον ευχαριστήσει που ερεύνησε την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν και του είπε να «εστιάσει στην κακή» συνεργό του καταδικασμένο επιχειρηματία, την Γκισλέιν Μάξγουελ, σύμφωνα με ένα πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο του FBI.

Σύμφωνα Μάικλ Ράιτερ, ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς, από το 2001 έως το 2009, ο Τραμπ ήταν «ένας από τους πρώτους που τηλεφώνησαν όταν οι άνθρωποι ανακάλυψαν» πως οι αρχές ερευνούσαν τον Επστάιν για σεξ με κορίτσια ηλικίας μόλις 14 ετών, τις οποίες είχε προσλάβει για να του κάνουν μασάζ.

«Ήξεραν ότι είναι αηδιαστικός»

«Ευτυχώς που τον σταματάς, όλοι γνωρίζουν ότι το κάνει αυτό», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Ράιτερ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, και πρόσθεσε ότι «έφυγε από εκεί» σε μια περίπτωση που ενώ ήταν στον Έπσταϊν είδε να τον περιβάλλουν έφηβες.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η αποκάλυψη έγινε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Miami Herald, και ο Τραμπ είπε στον Ράιτερ ότι «έδιωξε» τον Επστάιν από το Μαρ-α-Λάγκο και ότι «οι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη ήξεραν ότι ο Επστάιν ήταν αηδιαστικός». Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη Μάξγουελ ως «πράκτορα του Επστάιν», λέγοντας στον αρχηγό «είναι κακιά και πρέπει να εστιάσεις σε αυτήν».

Σύμφωνα με τον Ράιτερ ο ίδιος συνάντησε τον Επστάιν, όταν ο επιχειρηματίας κατήγγειλε έναν από τους υπαλλήλους του για κλοπή. Ο Ράιτερ ανέφερε ότι ο Επστάιν δώρισε 40.000 δολάρια στο τμήμα για την αγορά ενός μηχανήματος για την ανασκόπηση των βίντεο ασφαλείας, έκοψε μια επιταγή 90.000 δολαρίων (που δεν εξαργυρώθηκε ποτέ) για την αγορά ενός μηχανήματος δακτυλικών αποτυπωμάτων -περίπου την εποχή που εμφανίστηκε το πρώτο του θύμα- και έδωσε «περισσότερα από άλλους» σε ένα αστυνομικό ταμείο υποτροφιών για παιδιά.

Όταν ο Ράιτερ ρώτησε για τον Επστάιν, ισχυρίστηκε ότι του είπαν πως ο επιχειρηματίας «υποστηρίζει την επιβολή του νόμου και είναι σημαντικός άνθρωπος».

Οι πρώτες καταγγελίες

Το Αστυνομικό Τμήμα του Παλμ Μπιτς άρχισε να λαμβάνει αναφορές για τον Επστάιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ίσως το 2003», σύμφωνα με το έγγραφο. Τελικά, σύμφωνα με τον Ράιτερ, οι αστυνομικοί του συνέταξαν μια εκτενές κατηγορητήριο εναντίον του Επστάιν, συμπεριλαμβανομένων «υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης».

Ωστόσο, ο Ράιτερ είπε ότι οι εισαγγελείς της πολιτείας «είπαν ότι τα θύματα δεν ήταν αξιόπιστα. Αντέκρουαν τις λεπτομέρειες της ένορκης κατάθεσης για την πιθανή αιτία… Η υπόθεση αυτή έληξε σε επίπεδο πολιτείας».

Το έγγραφο του FBI με τον Ράιτερ περιλαμβάνεται σε εκατομμύρια αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχέση με την υπόθεση του Επστάιν, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του στις κατηγορίες της Φλόριντα για προσέλκυση ανηλίκου για σεξ το 2008, στο πλαίσιο μιας αμφιλεγόμενης συμφωνίας μη δίωξης που τον οδήγησε να εκτίσει 13 μήνες φυλάκισης, μεγάλο μέρος των οποίων με άδεια εργασίας.

Ο Επστάιν συνελήφθη από το FBI τον Ιούλιο του 2019 και κατηγορήθηκε για διακίνηση ανθρώπων για πορνεία, αλλά βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν τον επόμενο μήνα, ενώ περίμενε τη δίκη του.

Η αποκάλυψη μετά τον εκβιασμό της Μάξγουελ

Το έγγραφο για το τηλεφώνημα του Τραμπ εμφανίστηκε λίγες ώρες αφότου η Μάξγουελ επικαλέστηκε το δικαίωμά της κατά της αυτοενοχοποίησης βάσει της 5ης Τροπολογίας του Συντάγματος, χθες, Δευτέρα, όταν κλήθηκε να καταθέσει διαδικτυακά στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.

Η 64χρονη, γεννημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη φιλία της με τον Επστάιν ή τον ρόλο της στην εμπορία νεαρών γυναικών και κοριτσιών. Ο δικηγόρος της είπε ότι η Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών σε φυλακή μέσης ασφαλείας στο Τέξας, θα μιλήσει ελεύθερα αν της χορηγηθεί χάρη από τον Tραμπ.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι δεν εξετάζεται τέτοια ενέργεια, αν και ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους τον Ιούλιο ότι θα «το εξετάσει». «Δεν θα το εξετάσω ούτε θα το απορρίψω. Δεν ξέρω τίποτα για αυτό», είπε τότε. «Θα μιλήσω με το Υπουργείο Δικαιοσύνης».