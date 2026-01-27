Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες προβλέπει αύξηση των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου κατά 55% το 2026, στα 1,4 δισεκ. δολάρια

  • Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026, χάρη σε μεγαλύτερο άνοιγμα στον ιδιωτικό τομέα, όπως δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.
  • Οι επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα αναμένεται να φτάσουν τα 1,4 δισεκ. δολάρια φέτος, από σχεδόν 900 εκατομμύρια πέρυσι. Η χώρα στοχεύει να μετατραπεί από αυτή με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε «γίγαντα της παραγωγής».
  • Ο νέος νόμος για τους υδρογονάνθρακες, που αναμένεται να εγκριθεί σύντομα, θα επιτρέπει πλέον σε «ιδιωτικές εταιρείες εδρεύουσες» στη Βενεζουέλα να εκμεταλλεύονται πετρελαϊκά κοιτάσματα μετά από συμβάσεις με το δημόσιο.
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026, χάρη σε μεγαλύτερο άνοιγμα στον ιδιωτικό τομέα που καθιστά εφικτό τροποποίηση του νόμου για τους υδρογονάνθρακες που βρίσκεται στη διαδικασία της υιοθέτησης από το κοινοβούλιο, δήλωσε χθες Δευτέρα η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

Βενεζουέλα: «Αρκετά με τις εντολές από την Ουάσινγκτον» – Η σκληρή απάντηση της Ροντρίγκες στις ΗΠΑ

«Την περασμένη χρονιά, οι επενδύσεις ήταν σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια και αυτή τη χρονιά έχουν υπογραφτεί (συμφωνίες για) επενδύσεις 1,4 δισεκ. δολαρίων», είπε η διάδοχος του Νικολάς Μαδούρο, που αιχμαλωτίστηκε από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του νόμου.

«Αναμένουμε να περάσουμε από το καθεστώς της χώρας με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη σε αυτό του γίγαντα της παραγωγής», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο νόμος που προωθεί η προσωρινή πρόεδρος συντάχθηκε υπό πίεση των ΗΠΑ, μετά την αιχμαλωσία του Νικολάς Μαδούρο, καθώς η Ουάσιγκτον δεν κρύβει την πρόθεσή της να εκμεταλλευτεί τα αποθέματα μαύρου χρυσού της Βενεζουέλας.

Για κάποιο διάστημα αποκαλούμενη μισοαστεία-μισοσοβαρά «Σαουδική Βενεζουέλα», όταν ήταν σημαντικός παίκτης στη διεθνή αγορά πετρελαίου, το κράτος της Λατινικής Αμερικής διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα στη Γη.

Σύμφωνα με τις αρχές, η παραγωγή βρίσκεται σήμερα στα 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Χρόνια έλλειψης επενδύσεων και αμερικανικών κυρώσεων (σύμφωνα με την κυβέρνηση), κακοδιαχείρισης και διαφθοράς (σύμφωνα με την αντιπολίτευση) την έριξαν από τα 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα τα χρόνια του 2000 στο ιστορικό χαμηλό των 350.000 βαρελιών την ημέρα το 2020.

Ο νόμος, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση χθες Δευτέρα, αναμένεται να εγκριθεί οριστικά τις επόμενες ημέρες, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στην εθνική αντιπροσωπεία, εξαιτίας της αποχής της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του 2025.

Την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων διαχειριζόταν ως τώρα το κράτος ή κοινοπραξίες στις οποίες το κράτος είχε πλειοψηφικό ποσοστό και την αποκλειστική δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Όμως ο προωθούμενος νόμος προβλέπει ότι «ιδιωτικές εταιρείες εδρεύουσες» στη Βενεζουέλα θα μπορούν επίσης πλέον να εκμεταλλεύονται πετρελαϊκά κοιτάσματα μετά την υπογραφή συμβάσεων με το δημόσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

