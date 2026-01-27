ΗΠΑ: Σχεδόν 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι οι πράκτορες της ICE το «έχουν παρακάνει»

  • Σχεδόν έξι στους δέκα Αμερικανούς (58%) δήλωσαν σε δημοσκόπηση ότι οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) έχουν «υπερβεί τα όρια» με τα μέτρα καταστολής που έχουν λάβει.
  • Τα ποσοστά αποδοχής της μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, με μόλις το 39% των Αμερικανών να την εγκρίνει.
  • Συνολικά, το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ υποχώρησε στο 38%, ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του.
ΗΠΑ: Σχεδόν 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι οι πράκτορες της ICE το «έχουν παρακάνει»
Σχεδόν έξι στους δέκα Αμερικανούς (58%) δήλωσαν σε δημοσκόπηση ότι οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) έχουν «υπερβεί τα όρια» με τα μέτρα καταστολής που έχουν λάβει, ενώ το 12% δήλωσε ότι δεν έχουν προχωρήσει αρκετά και το 26% ότι οι προσπάθειες των πρακτόρων είναι «σχεδόν σωστές». Περίπου εννέα στους δέκα Δημοκρατικούς δήλωσαν ότι οι πράκτορες έχουν υπερβεί τα όρια, σε σύγκριση με δύο στους δέκα Ρεπουμπλικάνους και έξι στους δέκα ανεξάρτητους.

Τραμπ: Άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποσύρει τους πράκτορες της ICE από τη Μινεάπολη

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του Reuters, πριν και μετά τη δολοφονία ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη από αξιωματικούς μετανάστευσης το Σάββατο στη Μινεάπολη, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.139 ενήλικες στις ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος περίπου 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής της μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Τραμπ: Ισοπεδώνει το Σύνταγμα και αποδυναμώνει την ICE μετατρέποντάς την σε φόβητρο των πολιτών – Τα σχέδια νοθείας των ενδιάμεσων εκλογών

Μόνο το 39% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του Αμερικανού προέδρουστον τομέα της μετανάστευσης, σε σύγκριση με το 41% νωρίτερα αυτό το μήνα, ενώ το 53% το αποδοκιμάζει. Τις πρώτες εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του, οι χειρισμού του Τραμπ στο μεταναστευτικό τύχαιναν μεγαλύτερης αποδοχής. Τον Φεβρουάριο, το 50% των Αμερικανών εκφραζόταν θετικά και το 41% αρνητικά.

Συνολικά, το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ υποχώρησε στο 38%, ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του, καθώς έπεσε από το 41% στην προηγούμενη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που διεξήχθη στις 12-13 Ιανουαρίου.

Πηγή: Reuters

02:09 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

23:06 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

22:55 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

22:06 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

