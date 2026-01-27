ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φάρμακα από τη Νότια Κορέα – ξεκινάνε άμεσα διαβουλεύσεις

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αύξηση στο 25% των δασμών σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα από τη Νότια Κορέα.
  • Η απόφαση αυτή αποδίδεται στη μη εφαρμογή της διμερούς εμπορικής συμφωνίας από τη Σεούλ.
  • Οι δασμοί για τα συγκεκριμένα προϊόντα αυξάνονται από 15% σε 25%, όπως ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα, αποδίδοντας την απόφασή του στη μη εφαρμογή της διμερούς εμπορικής συμφωνίας από τη Σεούλ.

Τραμπ: Ισοπεδώνει το Σύνταγμα και αποδυναμώνει την ICE μετατρέποντάς την σε φόβητρο των πολιτών – Τα σχέδια νοθείας των ενδιάμεσων εκλογών

«Επειδή η κορεατική Βουλή δεν έχει θέσει σε ισχύ την ιστορική εμπορική συμφωνία (με τις ΗΠΑ), κάτι που είναι δικαίωμά τους, αυξάνω τους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα από τη Νότια Κορέα, και όλους τους άλλους ανταποδοτικούς δασμούς από 15% σε 25%», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Νότια Κορέα: Καμία ενημέρωση για την αύξηση των δασμών από τις ΗΠΑ – Άμεσα συνομιλίες με την Ουάσινγκτον

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, για την αύξηση στο 25% των τελωνειακών δασμών σε ορισμένα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει άμεσα διαβουλεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η προεδρία της Νότιας Κορέας τόνισε πως «δεν υπήρξε καμία επίσημη ειδοποίηση από την αμερικανική κυβέρνηση μέχρι αυτό το στάδιο». Επιπλέον, ο υπουργός Εμπορίου Κιμ Τζουνγκ-κουάν, που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στον Καναδά, προγραμματίζει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν για διαβουλεύσεις με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ.

