Βενεζουέλα: «Αρκετά με τις εντολές από την Ουάσινγκτον» – Η σκληρή απάντηση τις Ροντρίγκες στις ΗΠΑ

Οι αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα συνεχίζεται καθώς η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί τις εσωτερικές εντάσεις και την αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ, με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να εκφράζεται ανοικτά κατά των ξένων παρεμβάσεων και να ζητά τον τερματισμό των εξωτερικών «εντολών».

#BREAKING Venezuela’s acting president Delcy Rodriguez says she has had “enough” of orders from Washington. “Enough orders from Washington on politicians in Venezuela. Let Venezuelan politics resolve our differences and internal conflicts. Enough of foreign powers” pic.twitter.com/NfoSsFojfs — AFP News Agency (@AFP) January 26, 2026



Μια μη κυβερνητική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 100 πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι την Κυριακή στη Βενεζουέλα, όπου οι κρατούμενοι απελευθερώνονται σταδιακά υπό την πίεση των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε η οργάνωση Foro Penal.

«Στο Foro Penal έχουμε επαληθεύσει 104 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα σήμερα», έγραψε η μη κυβερνητική οργάνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Foro Penal είχε νωρίτερα αναφέρει την Κυριακή ότι απελευθερώθηκαν 80 πολιτικοί κρατούμενοι. Ο διευθυντής Αλφρέδο Ρομέρο δήλωσε στο Χ ότι η οργάνωση επαληθεύει τις ταυτότητες όσων απελευθερώθηκαν από φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα.

Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones. — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 25, 2026



Ο δικηγόρος του Foro Penal, Γκονζάλο Χιμιόμπ, είπε ότι οι αρχικές αποφυλακίσεις είχαν γίνει τις πρώτες ώρες της ημέρας.

«Αυτός ο αριθμός δεν είναι ακόμη οριστικός και θα μπορούσε να αυξηθεί καθώς προχωράμε με τις επαληθεύσεις», είπε επίσης στο Χ.

#25Ene 8 p.m. A esta hora del día de hoy en el @ForoPenal hemos verificado más de 104 excarcelaciones que se habrían producido durante el día de hoy. Este número sigue sin ser definitivo. Puede aumentar mientras revisamos más casos. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 26, 2026



Η κυβέρνηση της προσωρινής ηγέτιδας της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, που ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ νωρίς αυτόν τον μήνα, έχει υποσχεθεί να απελευθερώσει έναν «μεγάλο αριθμό» από τους εκατοντάδες αντιπάλους του Μαδούρο που βρίσκονται στις φυλακές, ενώ οι αρχές στο Καράκας λένε ότι έχουν αφήσει ελεύθερους 626 κρατουμένους από τον Δεκέμβριο, αλλά το Foro Penal έχει καταγράψει μόνο περίπου τους μισούς από αυτούς.

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει την αργή εξέλιξη της διαδικασίας, και συγγενείς των κρατουμένων έχουν εγκατασταθεί έξω από φυλακές περιμένοντας την απελευθέρωσή τους.

Η Ροντρίγκες δήλωσε την Κυριακή ότι είχε «αρκετά» από αυτό που αποκάλεσε εντολές από την Ουάσινγκτον, απορρίπτοντας την πίεση των ΗΠΑ μετά τις πρόσφατες απεργίες και τη σύλληψη του ηγέτη Νικολάς Μαδούρο.

«Φτάνει με τις εντολές από την Ουάσινγκτον σχετικά με πολιτικούς στη Βενεζουέλα. Ας λύσουν οι Βενεζουελανοί την πολιτική μας και τις εσωτερικές μας συγκρούσεις. Αρκετά με τις ξένες δυνάμεις», είπε η Ροντρίγκες κατά τη διάρκεια ομιλίας προς εργαζόμενους του πετρελαϊκού τομέα στην ανατολική πολιτεία Ανσοάτεγκι.

«Έχει κοστίσει σε αυτή τη δημοκρατία ακριβά να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του φασισμού, του εξτρεμισμού στη χώρα μας».

Delcy Rodriguez: “Enough already with the orders from Washington” pic.twitter.com/oZTdBZ1qnq — Cody Weddle (@coweddle) January 25, 2026



Η θέση της Ροντρίγκες και η αμφιλεγόμενη διαδικασία των αποφυλακίσεων γίνονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη από τις ΗΠΑ του πρώην προέδρου Μαδούρο, γεγονός που έχει προκαλέσει εντάσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

