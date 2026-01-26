Βενεζουέλα: «Αρκετά με τις εντολές από την Ουάσινγκτον» – Η σκληρή απάντηση τις Ροντρίγκες στις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, εκφράστηκε ανοικτά κατά των ξένων παρεμβάσεων και ζήτησε τον τερματισμό των εξωτερικών «εντολών», δηλώνοντας: «Φτάνει με τις εντολές από την Ουάσινγκτον. Αρκετά με τις ξένες δυνάμεις».
  • Περισσότεροι από 100 πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι την Κυριακή στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Foro Penal, η οποία επαλήθευσε 104 αποφυλακίσεις.
  • Οι αποφυλακίσεις και η σκληρή στάση της Ροντρίγκες εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ, προκαλώντας εντάσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα: «Αρκετά με τις εντολές από την Ουάσινγκτον» – Η σκληρή απάντηση τις Ροντρίγκες στις ΗΠΑ
Φωτογραφία: Reuters

Οι αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα συνεχίζεται καθώς η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί τις εσωτερικές εντάσεις και την αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ, με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να εκφράζεται ανοικτά κατά των ξένων παρεμβάσεων και να ζητά τον τερματισμό των εξωτερικών «εντολών».


Μια μη κυβερνητική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 100 πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι την Κυριακή στη Βενεζουέλα, όπου οι κρατούμενοι απελευθερώνονται σταδιακά υπό την πίεση των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε η οργάνωση Foro Penal.

«Στο Foro Penal έχουμε επαληθεύσει 104 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα σήμερα», έγραψε η μη κυβερνητική οργάνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Foro Penal είχε νωρίτερα αναφέρει την Κυριακή ότι απελευθερώθηκαν 80 πολιτικοί κρατούμενοι. Ο διευθυντής Αλφρέδο Ρομέρο δήλωσε στο Χ ότι η οργάνωση επαληθεύει τις ταυτότητες όσων απελευθερώθηκαν από φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα.


Ο δικηγόρος του Foro Penal, Γκονζάλο Χιμιόμπ, είπε ότι οι αρχικές αποφυλακίσεις είχαν γίνει τις πρώτες ώρες της ημέρας.

«Αυτός ο αριθμός δεν είναι ακόμη οριστικός και θα μπορούσε να αυξηθεί καθώς προχωράμε με τις επαληθεύσεις», είπε επίσης στο Χ.


Η κυβέρνηση της προσωρινής ηγέτιδας της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, που ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ νωρίς αυτόν τον μήνα, έχει υποσχεθεί να απελευθερώσει έναν «μεγάλο αριθμό» από τους εκατοντάδες αντιπάλους του Μαδούρο που βρίσκονται στις φυλακές, ενώ οι αρχές στο Καράκας λένε ότι έχουν αφήσει ελεύθερους 626 κρατουμένους από τον Δεκέμβριο, αλλά το Foro Penal έχει καταγράψει μόνο περίπου τους μισούς από αυτούς.

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει την αργή εξέλιξη της διαδικασίας, και συγγενείς των κρατουμένων έχουν εγκατασταθεί έξω από φυλακές περιμένοντας την απελευθέρωσή τους.

Η Ροντρίγκες δήλωσε την Κυριακή ότι είχε «αρκετά» από αυτό που αποκάλεσε εντολές από την Ουάσινγκτον, απορρίπτοντας την πίεση των ΗΠΑ μετά τις πρόσφατες απεργίες και τη σύλληψη του ηγέτη Νικολάς Μαδούρο.

«Φτάνει με τις εντολές από την Ουάσινγκτον σχετικά με πολιτικούς στη Βενεζουέλα. Ας λύσουν οι Βενεζουελανοί την πολιτική μας και τις εσωτερικές μας συγκρούσεις. Αρκετά με τις ξένες δυνάμεις», είπε η Ροντρίγκες κατά τη διάρκεια ομιλίας προς εργαζόμενους του πετρελαϊκού τομέα στην ανατολική πολιτεία Ανσοάτεγκι.

«Έχει κοστίσει σε αυτή τη δημοκρατία ακριβά να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του φασισμού, του εξτρεμισμού στη χώρα μας».


Η θέση της Ροντρίγκες και η αμφιλεγόμενη διαδικασία των αποφυλακίσεων γίνονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη από τις ΗΠΑ του πρώην προέδρου Μαδούρο, γεγονός που έχει προκαλέσει εντάσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

Με πληροφορίες από: AFP, Times of India

