Τυφώνας Milton: Αλιγάτορας επιτίθεται σε πολίτες – Πρωτοφανείς καταστροφές στην πολύπαθη Φλόριντα – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκάρει η εικόνα από τη στιγμή που κάτοικοι της Φλόριντα οι οποίοι βρέθηκαν στον τυφώνα Μίλτον άνοιξαν την πόρτα του αυτοκινήτου τους και βρήκαν έναν αλιγάτορα να προσπαθεί να δαγκώσει το λάστιχο.

Ήταν σε σοκ καθώς το αυτοκίνητό τους πλημμύρισε από τα νερά και δέχθηκε επίθεση από «έναν μεγάλο αλιγάτορα».

Οι ειδικοί που ασχολούνται με την άγρια ζωή, έχουν προειδοποιήσει ότι τα ζώα μπορεί να επηρεαστούν από τις καταιγίδες και να οδηγηθούν σε κατοικημένες περιοχές, να αποπροσανατολιστούν και να γίνουν πιο επιθετικά από το άγχος.

A North Fort Myers resident captured video of a gator appearing from the floodwaters during Hurricane Milton. pic.twitter.com/0kEKce17tU

— NBC2 News (WBBH-TV) (@NBC2) October 10, 2024