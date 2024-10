Τυφώνας Milton: Απομακρύνεται από την Φλόριντα με κατεύθυνση στον Ατλαντικό – Περισσότεροι από 70.000 πολίτες στα καταφύγια- LIVE η πορεία του

Ο τυφώνας Milton, αφού σάρωσε την Φλόριντα με εκτεταμένες καταστροφές, απομακρύνεται πλέον από την πολιτεία και κινείται προς τον Ατλαντικό. Παρά το γεγονός ότι ο Μίλτον έχει εξασθενήσει σε κατηγορία 1, οι απειλές από τους ισχυρούς ανέμους, τις πλημμύρες και τα κύματα καταιγίδας παραμένουν, ενώ οι κάτοικοι της Πολιτείας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο πλημμυρών και ανεμοστρόβιλων.

Η Εθνική Υπηρεσία Τυφώνων (NHC) ανακοίνωσε ότι το «μάτι» του Milton πλησιάζει το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στην ανατολική ακτή της Φλόριντα και αυτή θα είναι η τελευταία ενημέρωση σχετικά με τη θέση του τυφώνα, καθώς σύντομα θα κινηθεί προς τη θάλασσα.

Όλες οι προειδοποιήσεις για τυφώνα και τροπική καταιγίδα έχουν αρθεί για τη δυτική ακτή της Φλόριντα, καθώς ο Milton απομακρύνεται από την ανατολική ακτή της , ανέφερε επίσης η NHC.

Ο κίνδυνος πλημμύρας για την Τάμπα θα συνεχίσει να ισχύει και τις επόμενες ώρες, παρόλο που η πόλη απέφυγε τους χειρότερους φόβους για το κύμα καταιγίδας που είχε προβλεφθεί, δήλωσε ο Δήμαρχος σε ενημέρωση το πρωί της Πέμπτης.

Από την Κατηγορία 3 στην Κατηγορία 1: Η πορεία του τυφώνα Milton

Ο Milton έκανε την πρώτη του προσγείωση στη Φλόριντα ως τυφώνας Κατηγορίας 3, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές σε πολλές παράκτιες και εσωτερικές περιοχές της πολιτείας. Με βάση την κλίμακα ανέμων Σαφίρ-Σίμπσον, οι τυφώνες Κατηγορίας 3 έχουν ανέμους με ταχύτητες 179 έως 208 χλμ/ώρα, ικανές να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές.

Καθώς ο τυφώνας προχωρούσε στο εσωτερικό της πολιτείας, εξασθένησε σε Κατηγορία 1, με τους ανέμους του να φτάνουν τα 119 έως 165 χλμ/ώρα.

Στη Βενις της Φλόριντα, ένα μικρό αεροπλάνο ανετράπη από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ οι δρόμοι και τα καταστήματα πλημμύρισαν λόγω της καταιγίδας.

Μεγάλος αριθμός πολιτών σε καταφύγια

Σύμφωνα με τις Αρχές, περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι στη Φλόριντα έχουν καταφύγει σε καταφύγια λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσε ο Milton, καθώς 31 κομητείες εξέδωσαν εντολές εκκένωσης.

Η διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών (FEMA), Ντιν Κρίσγουελ, δήλωσε ότι παρόλο που ο τυφώνας εξασθενεί και κινείται προς τον Ατλαντικό, οι κίνδυνοι δεν έχουν περάσει, καθώς οι πλημμύρες και οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται.

«Οι άνεμοι μπορεί να υποχωρούν, αλλά οι απειλές για τις ζωές των ανθρώπων εξακολουθούν να υφίστανται», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν ασφαλείς στα καταφύγια.

Δολοφονικοί ανεμοστρόβιλοι

Παράλληλα με τους ισχυρούς ανέμους και την καταιγίδα, η Φλόριντα πλήττεται και από ανεμοστρόβιλους.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 27 ανεμοστρόβιλοι σε διάφορες περιοχές της πολιτείας, ενώ οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο καταστροφικά συμβάντα ανεμοστρόβιλων στην ιστορία της πολιτείας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσίας των ΗΠΑ (NWS), αναφέρει πως περισσότερες από 125 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους έχουν ήδη εκδοθεί, οι περισσότερες που έχουν εκδοθεί ποτέ για μία μόνο ημέρα στη Φλόριντα.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 19 ανεμοστρόβιλοι, ενώ οι υπηρεσίες και οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν αναφορές ανεμοστρόβιλων σε διάφορες περιοχές.

Several confirmed tornadoes developed yesterday associated with Milton. Here’s a very preliminary overview of the tracks of these tornadoes. pic.twitter.com/TBwo4x3R0k — NWS Miami (@NWSMiami) October 10, 2024



Στην κομητεία Παλμ Μπιτς, ο Milton προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε σπίτια και κτίρια, με πολλούς κατοίκους να τραυματίζονται λόγω των ισχυρών ανεμοστρόβιλων. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι πέντε άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, με τρία εξ αυτών να μεταφέρονται σε νοσοκομεία ως τραυματίες.

Περίπου 40 μονάδες που ανταποκρίθηκαν σε αναφορές εκτάκτου ανάγκης, διέσωσαν ανθρώπους από κατεστραμμένες οικίες και οχήματα, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. Ένα άτομο διασώθηκε από ένα αναποδογυρισμένο τροχόσπιτο.

«Κάποιοι είχαν παγιδευτεί κάτω από συντρίμμια ή είχαν κολλήσει σε αναποδογυρισμένα οχήματα που πετάχτηκαν από τους ισχυρούς ανέμους», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Στην κομητεία Σεντ Λούσι έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής δύο θάνατοι, έπειτα από παρουσία ανεμοστρόβιλου.

Διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις υποδομές

Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντα βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση των συνδέσεων μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα PowerOutage.us, οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι οι παράκτιες κομητείες, όπως η Πινέλλας, το Χίλσμπορο, η Maνatee και η Σαρασότα. Στην κομητεία Χάρντι, σχεδόν όλες οι συνδέσεις ρευμάτος έχουν διακοπεί, με πάνω από 9.600 νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην πόλη Σεντ Πίτερσμπεργκ, μια μεγάλη διαρροή σε αγωγό ύδατος ανάγκασε τις Αρχές να διακόψουν την παροχή πόσιμου νερού, καθώς οι ζημιές στο σύστημα ύδρευσης ήταν μεγάλες. Οι εργασίες αποκατάστασης θα ξεκινήσουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, ενώ προειδοποίησαν ότι η διακοπή νερού μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Επιχειρήσεις διάσωσης σε εξέλιξη

Σε πολλές άλλες περιοχές, η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη. Οι Αρχές εργάζονται ακατάπαυστα για να αποκαταστήσουν τις υποδομές, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επανέρχονται σταδιακά στους δρόμους.

Winds on #Hurricane #MILTON’s backside—after the calm eye passed—were more destructive than winds on the front side. Fierce gusts smashed or tore out almost every single window of this large office building in Downtown Sarasota. pic.twitter.com/uwaAD4Fdy4 — Josh Morgerman (@iCyclone) October 10, 2024



Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ορλάντο δήλωσαν ότι έχουν επιστρέψει στη δράση, προσπαθώντας να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διάθεση κρατικών και ομοσπονδιακών πόρων για την αποκατάσταση των ζημιών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Flooding and downed trees are affecting Dana Shores. #teamHCSO is working diligently to clear and recover these areas. pic.twitter.com/PIrLHqjDSa — HCSO (@HCSOSheriff) October 10, 2024



Στην πόλη Πλάντ Σίτι, οι αρχές χρησιμοποιούν αμφίβια οχήματα για να διασώσουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο πλημμύρισε από τα νερά. Ο σερίφης Chad Chronister δήλωσε στο CNN ότι δεν γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στο ξενοδοχείο, αλλά η προτεραιότητα είναι η διάσωσή τους.

Your Sheriff’s Office is hard at work in recovery mode, we are responding to calls for service, our cut teams are deployed along with our high water vehicles and watercraft. Please stay indoors and off the roadways. pic.twitter.com/uDDMomc72o — Chad Chronister (@ChadChronister) October 10, 2024

Hurricane Milton from our front door in Plant City, FL at 8:00 pm est pic.twitter.com/9litIJkRQn — Joe Levija (@jlevija87) October 10, 2024



Παράλληλα, δεκάδες κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί σε ένα κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων, το οποίο επίσης πλημμύρισε, παρότι δεν βρισκόταν σε ζώνη εκκένωσης.

Παρόλο που ο τυφώνας Milton απομακρύνεται από τη Φλόριντα, οι επιπτώσεις του θα παραμείνουν αισθητές για εβδομάδες. Οι καταστροφές σε υποδομές, οι διακοπές ρεύματος και οι πλημμύρες καθιστούν την κατάσταση δύσκολη για χιλιάδες κατοίκους, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενημερώθηκε για την κατάσταση μέσω της FEMA, η οποία συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για την παροχή βοήθειας και πόρων.