Τυφώνας Milton: Υποβαθμίστηκε σε Κατηγορία 1 αλλά παραμένει επικίνδυνος – 27 ανεμοστρόβιλοι στην Φλόριντα – «Δεν γνωρίζουμε τι θα δούμε όταν ξημερώσει»

Ο τυφώνας Milton έπληξε τη Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε πολλές περιοχές της πολιτείας. Ο τυφώνας, ο οποίος έφτασε στην ξηρά κοντά στο Σιέστα Κι ως επικίνδυνος τυφώνας Κατηγορίας 3, τελικά εξασθένησε σε Κατηγορία 1 καθώς κινούνταν προς τα ανατολικά. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), η προσγείωση του Μίλτον έλαβε χώρα στις 8:30 μ.μ. τοπική ώρα, με μέγιστους ανέμους που έφταναν τα 165 χλμ/ώρα.

Από την αρχή της καταιγίδας, οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες, με ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 136 χλμ/ώρα. Ο τυφώνας προκάλεσε επίσης εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι οι δρόμοι σε πολλές περιοχές πλημμύρισαν, με αυτοκίνητα να είναι εν μέρει βυθισμένα στην περιοχή Βένις.

Storm surge from Hurricane Milton inundated a neighborhood in Venice, Florida, soon after Milton made landfall. pic.twitter.com/HuizOMAK0N

Επιπλέον, οι ισχυροί άνεμοι του Milton δεν ήταν η μοναδική απειλή. Ο τυφώνας γέννησε τουλάχιστον 27 ανεμοστρόβιλους σε διάφορες περιοχές της Φλόριντα την Τετάρτη, με τις Αρχές να εκδίδουν περισσότερες από 125 προειδοποιήσεις, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 69 προειδοποιήσεων που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια του τυφώνα Irma το 2017.

🌪️🚨BREAKING: Two large tornadoes from Hurricane Milton crossed Interstate 75 in the Florida Everglades around 10 a.m. EDT, moving north between the towns of Miles City and Andytown.

The tornado shown here was east of the first tornado and closer to Andytown. pic.twitter.com/M65dpsvgWV

— AccuWeather (@accuweather) October 9, 2024