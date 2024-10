Τυφώνας Milton: Εκτός μάχης η αστυνομία και η πυροσβεστική στο Ορλάντο – «Όταν η ταχύτητα του ανέμου μειωθεί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις κλήσεις»

Μετά το πέρασμά του από τη δυτική ακτή της Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης, ο τυφώνας Milton έφερε πλημμύρες στις περιοχές Τάμπα, Σεντ Πίτερσμπεργκ, Σαρασότα και Βένις, με τις ταχύτητες των ανέμων να φτάνουν τα 160 χμλ/ώρα. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν χάος σε πολλές από τις πόλεις αυτές, με τις Αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Λίγες ώρες μετά την πρόσκρουση του τυφώνα, ο Milton υποβαθμίστηκε σε κυκλώνα Κατηγορίας 1, με ανέμους 144 χλμ/ώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Εθνικού Κέντρο Τυφώνων (National Hurricane Center). Αυτή τη στιγμή, ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 64 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ορλάντο και κινείται με κατεύθυνση βορειοανατολικά με ταχύτητα 25 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Η ένταση των ανέμων έχει ήδη διακόψει την ηλεκτροδότηση σε πολλά σπίτια και επιχειρήσεις, και αναμένονται ακόμη περισσότερες διακοπές ρεύματος καθώς ο τυφώνας πλησιάζει.

Οι Αρχές του Ορλάντο ανακοίνωσαν ότι λόγω των ανέμων, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες της πόλης αποσύρθηκαν προσωρινά από τους δρόμους για λόγους ασφαλείας.

«Όταν η ταχύτητα των ανέμων μειωθεί, οι ομάδες διάσωσης θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις κλήσεις για βοήθεια. Οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν στα καταφύγιά τους», ανέφερε η δημοτική αρχή του Ορλάντο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

