Τυφώνας Milton: Δραματικές εκκλήσεις των Αρχών προς τους κατοίκους της Φλόριντα – «Γράψτε το όνομά σας με μαρκαδόρο για να σας ταυτοποιήσουμε»

Μια σκληρή προειδοποίηση έχει εκδοθεί προς τους κατοίκους της Φλόριντα, που είτε δεν μπορούν είτε αρνούνται να εκκενώσουν τις περιοχές που βρίσκονται στην πορεία του τυφώνα Milton. Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων της πολιτείας, όσοι παραμείνουν στα σπίτια τους ενόψει του επικίνδυνου τυφώνα καλούνται να γράψουν το όνομά τους με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στα χέρια τους, προκειμένου να μπορούν οι διασώστες να αναγνωρίσουν τα σώματά τους σε περίπτωση που χάσουν τη ζωή τους από την κακοκαιρία.

Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Γενική Εισαγγελέας της Φλόριντα, Άσλεϊ Μούντι, έκανε έκκληση προς όλους τους πολίτες να συμμορφωθούν με τις εντολές εκκένωσης. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της που αναμεταδόθηκαν από το CNN, «αν αρνηθείτε να φύγετε, μάλλον θα πρέπει να γράψετε το όνομά σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο χέρι σας, για να ξέρουν ποιοι είστε όταν σας βρουν μετά».

Η Μούντι υπενθύμισε επίσης ότι η πολιτεία της Φλόριντα συνεχίζει να προσπαθεί να ανακάμψει από τον πρόσφατο τυφώνα Helen, που χτύπησε την περιοχή πριν από μόλις δύο εβδομάδες. «Ακόμα βρίσκουμε σώματα ανθρώπων κατά μήκος της ακτής, που δεν κατάφεραν να επιβιώσουν από την αύξηση της στάθμης του νερού», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την καταστροφική δύναμη του τυφώνα.

Η προειδοποίηση να γράψουν το όνομά τους στο χέρι επαναλήφθηκε και από τον σερίφη Μπιλ Πράμελ της Κομητείας Σάρλοτ. Σε συνέντευξη Τύπου στις 8 Οκτωβρίου, ο Πράμελ παρότρυνε τους κατοίκους της περιοχής του να συμμορφωθούν με τις εντολές εκκένωσης και να φύγουν από τα σπίτια τους, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες αναμένεται να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνες. «Αν επιλέξετε να μείνετε, βρείτε έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Γράψτε το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησής σας και το όνομα του πλησιέστερου συγγενή σας στο χέρι σας, για να ξέρουμε ποιοι είστε και ποιον να ειδοποιήσουμε».

Several state officials, including Attorney General Ashley Moody, told residents who don’t comply with evacuation orders to write identifying information on their arms to aid recovery efforts. “This is no joke,” Sheriff Bill Prummell of Charlotte County. https://t.co/DTrdWVLGJh



Ο σερίφης επεσήμανε επίσης ότι οι διασώστες δεν θα διακινδυνεύσουν τις δικές τους ζωές για να σώσουν άτομα που αποφασίζουν να παραμείνουν στις επικίνδυνες περιοχές, προσθέτοντας ότι η Κομητεία Σάρλοτ, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της Φλόριντα, αναμένεται να δεχτεί απευθείας χτύπημα από τον τυφώνα και θα δει αύξηση της στάθμης των υδάτων.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου, ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους ότι κανείς δεν μπορεί να τους σώσει αν επιλέξουν να μείνουν πίσω. «Κανείς εδώ δεν μπορεί να σώσει τη ζωή σας αν θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία της εκκένωσης πριν από την άφιξη του τυφώνα.

Η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ, δεν δίστασε να επισημάνει την κατάσταση με ακόμα πιο δραματικό τρόπο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε: «Μπορώ να πω χωρίς καμία υπερβολή: Αν επιλέξετε να παραμείνετε σε μια από τις περιοχές εκκένωσης, θα πεθάνετε».

Ο τυφώνας Μίλτον, κατηγορίας 4, αναμένεται να πλήξει τη Φλόριντα τις επόμενες ώρες, φέρνοντας μαζί του επικίνδυνους ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η στάθμη του νερού θα αυξηθεί επικίνδυνα, και πολλές περιοχές κατά μήκος της ακτής της Φλόριντα κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

If the driving rain and wind isn’t enough to convince you to remain sheltered in place, there is also the very real threat of tornadoes, even in the outer bands of #Milton. These tornadoes spin up quickly and move even more so – making staying in a safe place the best possible… https://t.co/437hrZM5wy

— National Weather Service (@NWS) October 9, 2024