Τυφώνας Milton: Ώρα μηδέν για τη Φλόριντα – «Οι συνθήκες θα χειροτερέψουν ραγδαία τις επόμενες ώρες» – Δείτε live εικόνα

Ο τυφώνας Milton, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις ισχυρότερες και πιο καταστροφικές καταιγίδες των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ, βρίσκεται μία ανάσα από τις ακτές της Φλόριντα, τις οποίες αναμένεται να πλήξει απόψε. Με ανέμους που αγγίζουν τα 233 χιλιόμετρα την ώρα και το ύψος του νερού να φτάνει σε επικίνδυνα επίπεδα, οι Αρχές προειδοποιούν ότι πρόκειται για μια κατάσταση «ζωής ή θανάτου».

Περίπου 7,2 εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντα βρίσκονται υπό εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης, με τουλάχιστον 15 κομητείες να έχουν ήδη λάβει μέτρα για την απομάκρυνση των πολιτών από τις επικίνδυνες ζώνες. Οι προειδοποιήσεις για ανεμοθύελλες καλύπτουν σχεδόν όλη τη δυτική ακτή της Φλόριντα, ενώ εκτεταμένες βροχοπτώσεις και πλημμύρες αναμένονται σε μεγάλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής ακτής.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) ανακοίνωσε στο Χ ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για εκκενώσεις και πλέον οι κάτοικοι θα πρέπει να καταφύγουν σε κάποιο ασφαλές σημείο.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου: «Οι πλημμύρες θα οδηγήσουν σε θανάτους. Δεν βλέπω τρόπο να το αποφύγουμε, όταν το ύψος του νερού μπορεί να φτάσει τα 4,5 μέτρα». Οι αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής μεταξύ Τάμπα και Φορτ Μάγιερς ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ιστορικά φουσκώματα.

Ο Milton, που κατατάσσεται ως κατηγορίας 4, πλησιάζει γρήγορα τις ακτές της Φλόριντα και αναμένεται να πλήξει την περιοχή ως κατηγορία 3. Οι άνεμοι έχουν μειωθεί ελαφρώς, με ταχύτητες που κυμαίνονται πλέον στα 233 χλμ/ώρα, αλλά οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι ο τυφώνας παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι «οι συνθήκες θα επιδεινωθούν ραγδαία μέσα στις επόμενες ώρες, ειδικά στις περιοχές όπου αναμένεται να πλήξει ο τυφώνας».

Σημαντικές ποσότητες βροχής, που μπορεί να φτάσουν έως και τα 46 εκατοστά, προβλέπονται από την Τάμπα μέχρι το Ορλάντο, με τον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών να αυξάνεται ραγδαία.

It’s time to shelter-in-place from #Milton. Tropical-storm force winds, flooding rains, and tornadoes are spreading inland across FL. Unless a life-threatening situation arises, stay indoors and follow updates. pic.twitter.com/yplcIhwjIR

