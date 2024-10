Τυφώνας Milton: Τελειώνει ο χρόνος για τις εκκενώσεις περιοχών – «Όσοι μείνουν πίσω θα πρέπει να βασιστούν στον εαυτό τους» λένε αξιωματούχοι

Ο τυφώνας Milton, ο οποίος αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 4, πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα τις ακτές της Φλόριντα, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και συναγερμό σε πολλές περιοχές. Με τις προβλέψεις να δείχνουν έντονους ανέμους, καταστροφικές πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους, εκατομμύρια κάτοικοι βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς οι Αρχές των ΗΠΑ προειδοποιούν πως ο χρόνος για να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες ζώνες τελειώνει. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της πολιτείας.

Ένα νέο δελτίο για πιθανότητα ανεμοστρόβιλων εκδόθηκε και αφορά περισσότερους από 12 εκατομμύρια κατοίκους της κεντρικής και νότιας Φλόριντα, με ισχύ σήμερα μέχρι τις 9 μ.μ. (4:00 π.μ. ώρα Ελλάδος), εξαιτίας του τυφώνα Milton. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον συναγερμό είναι η Τάμπα, το Μαϊάμι, το Κέιπ Κόραλ και το Κι Γουέστ.

«Τα υπερκύτταρα στις εξωτερικές ζώνες βροχών του τυφώνα Milton θα δημιουργήσουν απειλή για πολλούς ανεμοστρόβιλους σήμερα, κατά μήκος της κεντρικής και νότιας χερσονήσου της Φλόριντα», ανέφερε το Κέντρο Πρόγνωσης Καταιγίδων (Storm Prediction Center).

Ο σερίφης της κομητείας Χίλσμπορο, που περιλαμβάνει την πόλη της Τάμπα, προειδοποίησε ότι ο χρόνος για να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι τις ζώνες εκκένωσης τελειώνει. «Αυτή είναι η ενδέκατη ώρα. Αν βρίσκεστε σε ζώνη εκκένωσης, η ώρα να φύγετε είναι τώρα», δήλωσε ο σερίφης Τσαντ Κρόνιστερ στο CNN.

Οι κάτοικοι της Φλόριντα προσπαθούν να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους, καθώς ο τυφώνας Milton, πλέον κατηγορίας 4, κατευθύνεται με ταχύτητα προς τις ακτές του Κόλπου της πολιτείας.

Η περιοχή του κόλπου της Τάμπα, με πληθυσμό πάνω από 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους, δεν έχει βιώσει άμεσο χτύπημα από μεγάλο τυφώνα για περισσότερο από έναν αιώνα. Αν και ο Milton μετακινείται μεταξύ των κατηγοριών 4 και 5, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε ότι παραμένει ένας μεγάλος και εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας, όταν το κέντρο του θα πλήξει την ξηρά αργά το βράδυ της Τετάρτης ή νωρίς την Πέμπτη.

Αν και προβλέπεται να εξασθενήσει σε τυφώνα κατηγορίας 3 μέχρι να φτάσει στη Φλόριντα, θα μπορούσε ακόμη να είναι ένας από τους πιο καταστροφικούς τυφώνες στην ιστορία της πολιτείας.

Η υψηλότερη καταιγίδα του Milton ίσως να μην πλήξει άμεσα την περιοχή του κόλπου της Τάμπα, αλλά προβλέπεται ότι θα σημειωθούν ρεκόρ στη στάθμη της θάλασσας, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων.

Ο τυφώνας Milton είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τυφώνες που έχουν καταγραφεί, με ανέμους που έχουν φτάσει την κατηγορία 5. Αυτό σημαίνει ότι οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί που μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές σε σπίτια και κτίρια. Καθώς ο τυφώνας πλησιάζει, αναμένεται να εξασθενήσει λίγο και να πέσει στην κατηγορία 3, αλλά ακόμα κι έτσι θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.

BREAKING: The storm surge for Hurricane Milton is expected to be 15 feet.

To give you an idea of how deadly this is, here’s what 9 feet looks like:pic.twitter.com/0SxfrA9XK3 https://t.co/56ZLtpOIbi

— Financelot (@FinanceLancelot) October 8, 2024