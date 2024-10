Τυφώνας Milton: Η Φλόριντα προετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη εκκένωση των τελευταίων 7 ετών – «Η καταιγίδα είναι αστρονομικών διαστάσεων»

Για πρώτη φορά έπειτα από έναν αιώνα, η Τάμπα και η ευρύτερη περιοχή της μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο ενός μεγάλου τυφώνα, καθώς ο τυφώνας Milton κατευθύνεται προς τις ακτές του Κόλπου της Φλόριντα. Η τελευταία φορά που η περιοχή χτυπήθηκε άμεσα από τυφώνα τέτοιας κλίμακας ήταν το 1921, όταν η πόλη είχε μόνο μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.

Σήμερα, με περίπου 4 εκατομμύρια κατοίκους, η Τάμπα είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μητροπόλεις στις ΗΠΑ, αλλά και ιδιαίτερα ευάλωτη σε πλημμύρες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο τυφώνας Milton αναβαθμίστηκε τη Δευτέρα σε τυφώνα κατηγορίας 5, προκαλώντας ανησυχίες ότι η ευημερία της πόλης μπορεί να φτάσει στο τέλος της. «Η καταιγίδα είναι αστρονομικών διαστάσεων», δήλωσε ο Νόα Μπέργκεν από το Fox 35 Orlando, καθώς οι κάτοικοι προετοιμάζονται πυρετωδώς για την επικείμενη καταστροφή και μαζικές εκκενώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Τάμπα δεν έχει βρεθεί στον δρόμο ενός μεγάλου τυφώνα για πάνω από έναν αιώνα, κάτι που έχει καταστήσει την περιοχή απροετοίμαστη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η πόλη γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη. Δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί μετακόμισαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, με πολλούς να επιλέγουν να εγκατασταθούν σε παραθαλάσσιες περιοχές όπως το Clearwater και η St. Petersburg.

Σύμφωνα με δεδομένα της απογραφής των ΗΠΑ, πάνω από 51.000 άτομα μετακόμισαν στην περιοχή μεταξύ 2022 και 2023, καθιστώντας την την πέμπτη ταχύτερα αναπτυσσόμενη μητροπολιτική περιοχή στις ΗΠΑ.

Οι κάτοικοι που ζουν στην περιοχή εδώ και καιρό, έχοντας ζήσει πολλούς ψευδείς συναγερμούς όπως τον τυφώνα Ίρμα το 2017, μπορεί να είναι απροετοίμαστοι για ένα άμεσο χτύπημα από τον τυφώνα Milton. Υπάρχει ακόμη και ένας τοπικός θρύλος ότι οι ιθαγενείς Αμερικανοί, που κάποτε κατοικούσαν στην περιοχή και έχτιζαν αναχώματα για να κρατήσουν μακριά τους εισβολείς, έχουν προστατεύσει την περιοχή από μεγάλες καταιγίδες για αιώνες.

Ωστόσο, ο καθηγητής μετεωρολογίας του MIT, Κέρι Εμάνουελ, προειδοποιεί ότι ο τύφωνας Milton είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί στην περιοχή. «Πάντα πίστευα ότι η Τάμπα θα ήταν η πόλη που θα πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο», είπε.

Εν τω μεταξύ, εικόνες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την μαζική έξοδο από τη Φλόριντα πριν ο τυφώνας Milton πλήξει την πολιτεία.

Μερικοί κάτοικοι και τουρίστες προσπαθούν να φύγουν από το νησί Χόλμποξ, στην ανατολική άκρη της χερσονήσου Γιουκατάν, που πιθανόν να είναι ένα από τα πρώτα σημεία που θα επηρεαστούν από τον τυφώνα. Το νησί, γνωστό για τα ρηχά του νερά, πλημμυρίζει ακόμα και με ελαφρές βροχοπτώσεις.



Την ίδια στιγμή, πολλά άτομα έχουν δημοσιεύσει προσωπικές ιστορίες για το πώς αδυνατούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος της εκκένωσης.

Ένας χρήστης της πλατφόρμας X έγραψε: «Δύο άνθρωποι μου είπαν την τελευταία ώρα ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να εκκενώσουν λόγω του τυφώνα Milton. Ποτέ μην μου πείτε ξανά ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν είναι βία».

Ένας κάτοικος της Σαρασότα, μιας πόλης που βρίσκεται στην άμεση πορεία του τυφώνα, μοιράστηκε τις δικές του ανησυχίες: «Ζω στη Σαρασότα, η οποία βρίσκεται στο άμεσο μονοπάτι του τυφώνα Milton. Εκκενώνουν την πόλη μου, αλλά δεν έχει μείνει βενζίνη για να φύγουμε, και η κίνηση είναι τόσο άσχημη που ίσως είναι πιο επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να εκκενώσουμε. Τι θα κάνατε στη θέση μου;»

