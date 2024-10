Τυφώνας Milton: Τρομακτική προσομοίωση δείχνει τις πλημμύρες που μπορεί να προκαλέσει στην Φλόριντα – Βίντεο

Οι προβλέψεις για τις επιπτώσεις του τυφώνα Milton στην Φλόριντα επιβεβαιώνουν ότι θα πρόκειται για έναν από τους πλέον καταστροφικούς τυφώνες της περιοχής.

Ο τυφώνας Milton έχει ένα από τα πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά, καθώς θα πλημμυρίσει γρήγορα τις παράκτιες περιοχές στην Φλόριντα και θα εισχωρήσει στο εσωτερικό της χώρας.

Όταν ο τυφώνας Milton φτάσει στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα αργά την Τετάρτη ή νωρίς την Πέμπτη οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μπορεί να ανεβάσει την στάθμη του νερού σε ύψος 5 έως 6 μέτρων σε μία περιοχή που είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε πλημμύρες. «Η δυτική ακτή της Φλόριντα είναι πολύ ευαίσθητη στο κύμα καταιγίδας. Δεν χρειάζεται πολύ για να σπρώξει το νερό πάνω από γη που θα ήταν στεγνή. Είναι εξαιρετικά ευάλωτη», δήλωσε ο Cody Fritz, επικεφαλής της ομάδας Storm Surge Unit στο Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Το κύμα καταιγίδας είναι η ανώμαλη άνοδος της στάθμης των υδάτων κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, καθώς οι ισχυροί άνεμοι του τυφώνα ωθούν έναν μεγάλο όγκο νερού στο παραλιακό μέτωπο και τα βάθη της θάλασσας γίνονται πιο ρηχά.

Η μετεωρολόγος, Στέφανι Μίλτον δείχνει πώς μπορεί να είναι στην πράξη αυτό το κύμα καταιγίδας. Όταν το νερό είναι στο ένα μέτρο πάνω από το έδαφος τότε πλέον οι κάτοικοι είναι επικίνδυνο να εκκενώσουν την περιοχή, η ζωή τους απειλείται και τα αυτοκίνητα επιπλέουν στο νερό.

Όταν το νερό βρεθεί στα δύο μέτρα ύψος τότε οι καταστροφές είναι τρομακτικές. Στην Τάμπα το χειρότερο σενάριο προβλέπει το νερό να φτάσει από 3 έως 5 μέτρα ύψος.

Η μετεωρολόγος δείχνει τι συμβαίνει όταν το νερό βρεθεί στα 3 μέτρα όπου πλέον έχουν πλημμυρίσει τα πάντα, ακόμη και τα σπίτια. «Σε αυτό το επίπεδο οι πρώτοι όροφοι των κατασκευών πλημμυρίζουν εντελώς και υπάρχουν λίγα μέρη που είναι ασφαλή όταν το νερό ανεβαίνει τόσο ψηλά», αναφέρει η Στέφανι Μίλτον.

