Βίντεο: Τι είδαν οι κυνηγοί τυφώνων που πέταξαν κοντά στον Milton – Ανησύχησαν από τις αναταράξεις

Οι κυνηγοί τυφώνων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ αντιμετώπισαν σφοδρές αναταράξεις όταν πέταξαν με το αεροπλάνο τους κοντά στον τυφώνα Milton, που πλησιάζει τις ακτές της Φλόριντα.

Το βίντεο από την πτήση δείχνει τους ερευνητές να κρατιούνται από τα καθίσματα τους εξαιτίας των ισχυρών αναταράξεων που προκαλούσαν οι άνεμοι της καταιγίδας που τρέχουν με ταχύτητα 249 χλμ/ώρα.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024