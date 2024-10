Κυκλώνας Milton: Αστροναύτης καταγράφει εκπληκτικές εικόνες πάνω από το «μάτι» του τυφώνα – ΒΙΝΤΕΟ

Η NASA δημοσίευσε εντυπωσιακές εικόνες του κυκλώνα «Milton», που καταγράφηκαν από το διάστημα.

Συγκεκριμένα, το time-lapse βίντεο απαθανάτισε το μάτι του τεράστιου τυφώνα, καθώς η καταιγίδα προχωρούσε προς τον Κόλπο του Μεξικού και την πολιτεία της Φλόριντα.

Το βίντεο αναρτήθηκε και στον λογαριασμό του αστροναύτη Μάθιου Ντόμινικ στο Χ. Ο Ντόμινικ, μέλος του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να καταγράφει εικόνες από το συγκεκριμένο παράθυρο, δίνοντας περισσότερα στιγμιότυπα της εξέλιξης του φαινομένου.

We flew over Hurricane Milton about 90 minutes ago. Here is the view out the Dragon Endeavour window. Expect lots of images from this window as this is where I’m sleeping while we wait to undock and return to Earth.

Timelapse coming in a separate post.

1/6400 sec, f8, ISO 500 pic.twitter.com/zkhJdTlag7

— Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024