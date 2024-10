Τυφώνας Milton: Οι θεωρίες συνωμοσίας περί χειραγώγησης του καιρού και οι πολιτικές προεκτάσεις τους – Ποιοι τις διαδίδουν και τι λένε οι επιστήμονες

Με αφορμή την έλευση του τυφώνα Milton στη Φλόριντα, οι θεωρίες συνωμοσίας στις ΗΠΑ περί ελεγχόμενων ακραίων καιρικών συνθηκών έχουν φουντώσει για ακόμη μια φορά. Ενώ οι επιστήμονες και οι Αρχές προσπαθούν να προειδοποιήσουν τον κόσμο για τις καταστροφικές συνέπειες αυτών των φαινομένων, μια μερίδα πολιτικών και διαδικτυακών προσωπικοτήτων διαδίδει θεωρίες σχετικά με τη χειραγώγηση του καιρού για πολιτικά οφέλη. Οι θεωρίες αυτές, όπως ήταν αναμενόμενο, έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις και έχουν αποπροσανατολίσει το κοινό από την πραγματική απειλή που συνιστούν οι φυσικές καταστροφές.

Όπως αναφέρει το Wired, κάποιοι πολιτικοί του συντηρητικού πολιτικού φάσματος έχουν αναπαράγει θεωρίες ότι ο τυφώνας Milton έχει δημιουργηθεί σκόπιμα από «σκοτεινές δυνάμεις» με σκοπό να εμποδίσουν τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους από το να συμμετάσχουν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ένας χρήστης στο X έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Milton φαίνεται σαν ένας ακόμα κατασκευασμένος τυφώνας, και τα θύματα είναι οι ψηφοφόροι του Τραμπ. Συμβαίνει αυτό στ’ αλήθεια;». Άλλος χρήστης υποστήριξε πως «ο Μπάιντεν και η Χάρις παίζουν με τον καιρό! Ο τυφώνας Milton στάλθηκε στη Φλόριντα για να την καταστρέψει, γιατί ξέρουν ότι εκεί ζουν κυρίως ψηφοφόροι του Τραμπ».

Η βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φωνές που στηρίζουν αυτές τις θεωρίες. Μετά την κριτική που δέχθηκε το 2018 για τη διατύπωση θεωριών περί «εβραϊκών διαστημικών ακτινών» που προκαλούν πυρκαγιές, η Γκριν τώρα υποστηρίζει ότι οι τυφώνες μπορούν να χειραγωγηθούν. «Ναι, μπορούν να ελέγχουν τον καιρό», έγραψε η Γκριν σε ανάρτησή της στο X, χωρίς να διευκρινίζει ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται.



Η Γκριν έφερε επίσης στην επιφάνεια ένα παλαιότερα απόσπασμα από το CBS News, με τον μελλοντολόγο και φυσικό Michio Kaku να συζητάει για την πειραματική εργαστηριακή έρευνα σχετικά με τη χειραγώγηση του καιρού με τη χρήση λέιζερ. «Λέιζερ», έγραψε η Greene. «Το CBS, πριν από 9 χρόνια, μίλησε για λέιζερ που ελέγχουν τον καιρό».

Η δεξιά ιστοσελίδα The Gateway Pundit, η οποία είναι γνωστή για τη διακίνηση θεωριών συνωμοσίας, αναδημοσίευσε τα λεγόμενα της Γκριν την Τρίτη, με τον τίτλο «Οι ισχυρισμοί της Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν για τη χειραγώγηση του καιρού υποστηρίζονται από την επιστήμη – Πρέπει να διαβάσετε τη βαθιά κατάδυση στην ιστορία της χειραγώγησης του καιρού – Αποκαλύπτονται σοκαριστικά γεγονότα!».

CBS, 9 years ago, talked about lasers controlling the weather.



Σύμφωνα με το Wired, οι θεωρίες αυτές έχουν βαθιές αντισημιτικές ρίζες και σχετίζονται με τη συνωμοσία ότι η οικογένεια Ρότσιλντ χειραγωγεί τα καιρικά φαινόμενα για δικό της όφελος.

Αρκετοί συνωμοσιολόγοι έχουν επίσης εστιάσει στο πρόγραμμα HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) του Πανεπιστημίου της Αλάσκας στο Φέρμπανκς, το οποίο μελετά την ιονόσφαιρα. Οι αναζητήσεις για το HAARP στο Google Trends παρουσίασαν απότομη αύξηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σχολιάζει το Wired. «Γιατί συμβαίνουν οι τυφώνες – ρεκόρ, ο ένας μετά τον άλλον;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης στο X, σε ανάρτηση που συγκέντρωσε 53.000 προβολές. «Γιατί στοχεύουν τις περιοχές που αντιστάθηκαν σε lockdown και εμβόλια;»

Μια ανάρτηση στο Χ από τον λογαριασμό Alux Jownes Team, έναν ιστότοπο που βασίζεται σε κρυπτονόμισμα, σχολίασε: «Ο τυφώνας Milton είναι αυτό που φαίνεται η γεωμηχανική. Κοιτάξτε το HAARP… Χρησιμοποιούν καιρικά όπλα εναντίον μας». Αυτή η ανάρτηση συγκέντρωσε σχεδόν 930.000 προβολές στην πλατφόρμα.

