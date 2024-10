Ισραήλ: Δύο νεκροί από επίθεση της Χεζμπολάχ στην Κιριάτ Σμονά – 40 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο

Νέα έξαρση των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ισραήλ σημειώθηκε σήμερα, καθώς περίπου 40 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο με στόχο την Άνω Γαλιλαία και τον Κόλπο της Χάιφα. Στις επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα στην πόλη Κιριάτ Σμόνα, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ιατρικής περίθαλψης (MDA). Από τις 40 ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν, οι IDF ανέφεραν ότι οι 20 κατευνθήκαν μόνο προς την Κιριάτ Σμόνα.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα δύο θύματα ήταν ένα ζευγάρι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 40 ετών. Οι δύο τους τραυματίστηκαν θανάσιμα από θραύσματα κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με τα σκυλιά τους. Όπως αναφέρει το Ynet, δεν πρόλαβαν να εισέλθουν στην προστατευμένη περιοχή όταν τους χτύπησαν τα θραύσματα των εκρήξεων από την πυραυλική επίθεση.

Two killed after rockets fired by Hezbollah hit Kiryat Shmona in northern Israel.

This is the first deaths from rocket fire in Israel since operation Northern arrows began on September 23rd pic.twitter.com/X2gMCBtgWX

— Faytuks News (@Faytuks) October 9, 2024