Τυφώνας Milton: Κάτοικος της Φλόριντα αρνείται να εγκαταλείψει τη βάρκα-σπίτι του – Βλέπει τον εαυτό του ως σύγχρονο «Νώε»

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα, γνωστός με το ψευδώνυμο «Λοχαγός Νταν» (Lieutenant Dan), έχει τραβήξει την προσοχή των ΜΜΕ στις ΗΠΑ και των τοπικών Αρχών, καθώς αρνείται πεισματικά να εγκαταλείψει το σκάφος του παρά τις εντολές εκκένωσης ενόψει του επερχόμενου τυφώνα Milton.

Ο Τζόζεφ Μαλινόφσκι έχει αποφασίσει να μείνει στη βάρκα του, ακόμα κι όταν ολόκληρη η πολιτεία της Φλόριντα προετοιμάζεται για το χτύπημα του τυφώνα κατηγορίας 4.

Ο τυφώνας Milton αναμένεται να πλήξει τη δυτική ακτή της Φλόριντα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν τους κατοίκους ότι πρέπει να εκκενώσουν τις περιοχές που βρίσκονται στην πορεία του τυφώνα. Παρά τις επανειλημμένες παραινέσεις από τις Αρχές, τις προσπάθειες των τοπικών μέσων και την πίεση από τα social media, ο «Λοχαγός Νταν» παραμένει αμετακίνητος στη θέση του, έχοντας πείσει τον εαυτό του ότι η βάρκα του είναι το πιο ασφαλές μέρος για να αντιμετωπίσει τον τυφώνα.

Μιλώντας από τη βάρκα του στο λιμάνι της Τάμπα, με τους ισχυρούς ανέμους ήδη να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ο Μαλινόφσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το ασφαλέστερο μέρος σε έναν κατακλυσμό είναι μια βάρκα. Το μάθαμε αυτό από τον Νώε. Όλοι όσοι έμειναν στη στεριά πνίγηκαν. Ο Νώε και τα ζώα επέζησαν».

Ο Μαλινόφσκι σε ηλικία 16 ετών, έχασε το πόδι του σε τροχαίο δυστύχημα όταν, όπως λέει, πήρε το βλέμμα του από το δρόμο για μόλις «ένα δευτερόλεπτο». Παρά τις δυσκολίες, έχει βρει έναν τρόπο να συνεχίσει τη ζωή του, ζώντας στη θάλασσα και αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση με αισιοδοξία και θάρρος.

«Δεν με τρομάζει αυτό. Η ζωή μου είναι πολύ πιο σκληρή από αυτό που συμβαίνει τώρα. Δεν είναι καν μικρή ενόχληση» είπε, προσθέτοντας ότι ενώ οι υπόλοιποι θα βραχούν, αυτός θα είναι ασφαλής στη βάρκα του που επιπλέει.

For everyone worried about “Lieutenant Dan” – I just talked to him. His real name is Joseph Malinowski. He says he is going to stay on his sailboat in the Tampa Bay. pic.twitter.com/UJWE7EAazt



Οι αρχές της πόλης Τάμπα, συμπεριλαμβανομένης της δημάρχου Τζέιν Κάστορ, έχουν κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να πείσουν τον Μαλινόφσκι να εγκαταλείψει το σκάφος του και να αναζητήσει καταφύγιο στη στεριά. Η αστυνομία της Τάμπα έχει εμφανιστεί πολλές φορές στο λιμάνι, προσπαθώντας να τον πείσει να φύγει πριν είναι αργά. Ένας από τους αστυνομικούς, που πιστεύεται ότι είναι ο αρχηγός της αστυνομίας, καταγράφηκε να παρακαλάει τον Μαλινόφσκι να κατευθυνθεί προς ασφαλέστερο μέρος, χωρίς όμως να καταφέρει να τον πείσει.

If you were following the story of disabled veteran ‘Lieutenant Dan’ riding out Cat 5 Hurricane Milton on his 20 foot boat (took him 5 years to get, & it’s all he owns) in the Tampa Harbor, he will now be SAFE.

The Tampa Police Chief visited him, and convinced him to go to a… pic.twitter.com/MLFaepjNCA

— 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) October 9, 2024