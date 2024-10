Τζένιφερ Λόπεζ: Οι πρώτες δηλώσεις για το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ – «Ήταν τρομακτικό, αισθανόμουν απελπισμένη»

Μια νέα και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Τζένιφερ Λόπεζ, μιλώντας για όλες τις αλλαγές που έχουν συμβεί στη ζωή της, από την απόφαση και έπειτα του χωρισμού, με τον Μπεν Άφλεκ.

Στο περιοδικό Interview μίλησε η 55χρονη τραγουδίστρια, εξηγώντας πως ψάχνει να βρει την ευτυχία μέσα της, ξεκαθαρίζοντας, πως δεν είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη ζωή της, μετά το διαζύγιο με τον 52χρονο ηθοποιό.

«Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι έχω καταλάβει τι είναι λάθος και μετά ξαφνικά η ζωή σου φέρνει κάτι άλλο για να δει αν έχεις πάρει το μάθημά σου. Και φαίνεται πως δεν το είχα καταλάβει μέχρι τώρα με τόσο βαθύ τρόπο. Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει πως δεν θα κάνω λάθη στο μέλλον. Όταν ολόκληρο το σπίτι σου ανατινάζεται, απλά στέκεσαι στα ερείπια και λες “τι μπορώ να κάνω για να μην το αφήσω να συμβεί ξανά;”. Και το εξετάζεις σιγά – σιγά και λες “εντάξει, έγινε, αυτός ήταν ο ρόλος μου σε αυτό, αυτό θα έπρεπε να είχα δει πιο νωρίς, αυτό δεν κοίταξα”», είπε αρχικά η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Νόμιζα ότι το είχα μάθει αυτό, αλλά τελικά δεν το έμαθα. Και μετά ήρθε αυτό το καλοκαίρι και είπα “πρέπει να φύγω και να μείνω μόνη μου. Θέλω να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορεί να το κάνει αυτό”. Αισθανόμουν μοναξιά, ένιωθα σαν μια άγνωστη, ήταν τρομακτικό. Αισθανόμουν θλίψη, αισθανόμουν απελπισμένη. Αλλά όταν νιώθεις όλα αυτά, λες “αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να με σκοτώσουν”. Αντιθέτως, πρέπει να σε κάνουν να καταλάβεις ότι μπορείς να νιώσεις ευτυχία και μόνος σου», συνέχισε η τραγουδίστρια.

«Δεν μπορώ να αναζητώ την ευτυχία σε άλλους ανθρώπους. Πρέπει να την έχω μέσα μου. Έλεγα ότι είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος, αλλά εξακολουθούσα να ψάχνω κάτι για να γεμίσει κάποια κενά. Τώρα σκέφτομαι “όχι, είσαι πραγματικά καλή και μόνη σου”. Δεν ψάχνω κανέναν, γιατί έχω κάνει τόσα πράγματα τα τελευταία 25 – 30 χρόνια, όντας σε αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις. Οπότε, μπορώ να πετάω πια μόνη μου. Τι κι αν είμαι απλά ελεύθερη;», κατέληξε η Τζένιφερ Λόπεζ.

